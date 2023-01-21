Спортинг - Эшторил 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
27 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 22-й тур
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Эшторил, которое состоится 27 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
|02.09.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|0 : 2
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|3 : 0
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|0 : 1
|01.11.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 2
|1 : 2
|04.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|2 : 0
|27.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|2 : 1
|25.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 2
|23.09.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|4 : 2
|12.03.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 2
|31.10.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|22
|19
|2
|1
|56-13
|59
|89.4
|2
|Порту
|22
|16
|3
|3
|49-14
|51
|77.3
|3
|Брага
|21
|16
|1
|4
|47-20
|49
|77.8
|4
|Спортинг
|21
|13
|2
|6
|43-23
|41
|65.1
|5
|Витория Гимарайнш
|21
|10
|4
|7
|19-20
|34
|54.0
|6
|Арока
|22
|9
|6
|7
|26-31
|33
|50.0
|7
|Каза Пия
|22
|9
|5
|8
|18-22
|32
|48.5
|8
|Боавишта
|22
|8
|5
|9
|27-35
|29
|43.9
|9
|Риу Аве
|22
|7
|6
|9
|21-25
|27
|40.9
|10
|Фамаликан
|22
|8
|3
|11
|22-29
|27
|40.9
|11
|Визела
|22
|7
|5
|10
|23-23
|26
|39.4
|12
|Портимоненсе
|22
|8
|2
|12
|18-28
|26
|39.4
|13
|Шавиш
|22
|6
|8
|8
|21-28
|26
|39.4
|14
|Жил Висенте
|22
|7
|5
|10
|23-29
|26
|39.4
|15
|Эшторил
|21
|6
|4
|11
|19-29
|22
|34.9
|16
|Маритиму
|22
|4
|4
|14
|17-40
|16
|24.2
|17
|Санта-Клара
|22
|3
|6
|13
|16-32
|15
|22.7
|18
|Пасуш де Феррейра
|22
|3
|3
|16
|16-40
|12
|18.2