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Спортинг - Эшторил 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
27 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 22-й тур
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия)
Спортинг
Эшторил

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Эшторил, которое состоится 27 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг
      Лиссабон
      Эшторил
      Эшторил
      Главные тренеры
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      ПортугалияНелсон Александр Вериссимо
      История личных встреч
      02.09.2022 Португалия - Примейра Тур 5 Эшторил0 : 2Спортинг
      20.02.2022 Португалия - Примейра Тур 23 Спортинг3 : 0Эшторил
      19.09.2021 Португалия - Примейра Тур 6 Эшторил0 : 1Спортинг
      01.11.2018 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 2 Спортинг1 : 2Эшторил
      04.02.2018 Португалия - Примейра Тур 21 Эшторил2 : 0Спортинг
      27.08.2017 Португалия - Примейра Тур 4 Спортинг2 : 1Эшторил
      25.02.2017 Португалия - Примейра Тур 23 Эшторил0 : 2Спортинг
      23.09.2016 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг4 : 2Эшторил
      12.03.2016 Португалия - Примейра Тур 26 Эшторил1 : 2Спортинг
      31.10.2015 Португалия - Примейра Тур 9 Спортинг1 : 0Эшторил
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика22 19 2 1 56-13 59 89.4
      2 Порту22 16 3 3 49-14 51 77.3
      3 Брага21 16 1 4 47-20 49 77.8
      4 Спортинг21 13 2 6 43-23 41 65.1
      5 Витория Гимарайнш21 10 4 7 19-20 34 54.0
      6 Арока22 9 6 7 26-31 33 50.0
      7 Каза Пия22 9 5 8 18-22 32 48.5
      8 Боавишта22 8 5 9 27-35 29 43.9
      9 Риу Аве22 7 6 9 21-25 27 40.9
      10 Фамаликан22 8 3 11 22-29 27 40.9
      11 Визела22 7 5 10 23-23 26 39.4
      12 Портимоненсе22 8 2 12 18-28 26 39.4
      13 Шавиш22 6 8 8 21-28 26 39.4
      14 Жил Висенте22 7 5 10 23-29 26 39.4
      15 Эшторил21 6 4 11 19-29 22 34.9
      16 Маритиму22 4 4 14 17-40 16 24.2
      17 Санта-Клара22 3 6 13 16-32 15 22.7
      18 Пасуш де Феррейра22 3 3 16 16-40 12 18.2

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