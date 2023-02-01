Александрия - Металлист 1925 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
27 Февраля 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 6-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Металлист 1925, которое состоится 27 Февраля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Александрия
Александрия
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Юрий Владимирович Гура
|Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
|05.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 0
|26.10.2021
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|35
|83.3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|13
|9
|3
|1
|29-11
|30
|76.9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|15
|9
|3
|3
|24-13
|30
|66.7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|28
|62.2
|5
|Александрия
|13
|7
|3
|3
|23-19
|24
|61.5
|6
|Колос
|15
|5
|5
|5
|14-18
|20
|44.4
|7
|Металлист 1925
|14
|4
|6
|4
|13-17
|18
|42.9
|8
|Кривбасс
|15
|5
|3
|7
|11-16
|18
|40.0
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|18
|40.0
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|17
|37.8
|11
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|35.6
|12
|Рух В
|14
|3
|5
|6
|17-22
|14
|33.3
|13
|Минай
|14
|3
|5
|6
|10-15
|14
|33.3
|14
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|13
|31.0
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|10-20
|11
|24.4
| 16
Зона вылета
|Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|9
|21.4