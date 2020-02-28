Краснодар - ЦСКА 28 Февраля прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
28 Февраля 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 28 Февраля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|23.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 0
|10.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 9
|4 : 1
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 0
|08.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1
|07.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 1
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|3 : 2
|27.06.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 1
|1 : 0
|28.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 0
Текстовая трансляция
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В первом матче армейцы разгромили «Краснодар». Тренер Ивич ещё не настроил футбол в своей новой команде. Как же горяч ЦСКА! Даже Заболотный забил сырому «Краснодару»0'В интервью «Чемпионату» Джон Кордоба рассказал о работе с новым тренером «Краснодара» Ивичем и объяснил, почему зимой не уехал в Европу. Почему самый дорогой легионер Галицкого ещё в России. Решение вернуться далось ему нелегко0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. В первом матче победил ЦСКА — 3:0.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|01.03
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|28.02
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|16.03
|16.03
|16.03
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|15.03
|15.03
|Команда
|1
|2
|05.04
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|03.05
|Команда
|1
|2
|19.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06