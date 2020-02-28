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Краснодар - ЦСКА 28 Февраля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
28 Февраля 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Краснодар
ЦСКА

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 28 Февраля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      ЦСКА
      Москва
      Главные тренеры
      СербияВладимир Ивич
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      История личных встреч
      23.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) ЦСКА3 : 0Краснодар
      10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 9 ЦСКА4 : 1Краснодар
      15.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Краснодар1 : 0ЦСКА
      02.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА0 : 0Краснодар
      08.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 29 ЦСКА3 : 1Краснодар
      26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Краснодар1 : 1ЦСКА
      07.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар1 : 1ЦСКА
      22.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА3 : 2Краснодар
      27.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 1 Краснодар1 : 0ЦСКА
      28.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 0ЦСКА
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      В первом матче армейцы разгромили «Краснодар». Тренер Ивич ещё не настроил футбол в своей новой команде. Как же горяч ЦСКА! Даже Заболотный забил сырому «Краснодару»0'В интервью «Чемпионату» Джон Кордоба рассказал о работе с новым тренером «Краснодара» Ивичем и объяснил, почему зимой не уехал в Европу. Почему самый дорогой легионер Галицкого ещё в России. Решение вернуться далось ему нелегко0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. В первом матче победил ЦСКА — 3:0.
      Турнирная таблица
      1/4 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Ростов
      Урал
      		1 : 1 2 : 1
      Локомотив М
      Спартак М
      		0 : 1 4 : 2
      Команда12
      Крылья Советов
      Динамо М
      		2 : 1 01.03
      ЦСКА
      Краснодар
      		3 : 0 28.02
      1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      Волга Ул
      Зенит
      		0 : 3
      Акрон
      Торпедо М
      		2 : 0
      Уфа
      Ахмат
      		1 : 2
      Звезда СПб
      Пари Нижний Новгород
      		0 : 2
      1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		16.03
      		16.03
      		16.03
      		16.03
      1/2 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      		15.03
      		15.03
      Команда12
      		05.04
      		05.04
      1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      		06.04
      		06.04
      1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		20.04
      		20.04
      Финал (Путь РПЛ)
      Команда12
      		03.05
      Команда12
      		19.05
      Финал. Этап 1 (Путь регионов)
      		04.05
      Финал. Этап 2 (Путь регионов)
      		17.05
      Суперфинал
      		11.06

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