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Арсенал - Эвертон 01 Марта прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
01 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
Арсенал
Эвертон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Эвертон, которое состоится 01 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Лондон
      Эвертон
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      ИспанияМикель Артета
      АнглияФрэнк Лэмпард
      АнглияШон Дайч
      История личных встреч
      04.02.2023 Англия - Премьер-лига Тур 22 Эвертон1 : 0Арсенал
      17.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Арсенал2 : 0Эвертон
      22.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 38 Арсенал5 : 1Эвертон
      06.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 15 Эвертон2 : 1Арсенал
      23.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Арсенал0 : 1Эвертон
      19.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Эвертон2 : 1Арсенал
      23.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Арсенал3 : 2Эвертон
      21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Эвертон0 : 0Арсенал
      07.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Эвертон1 : 0Арсенал
      23.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал2 : 0Эвертон
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча седьмого тура АПЛ: «Арсенал» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал24 18 3 3 52-23 57 79.2
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити25 17 4 4 64-25 55 73.3
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед24 15 4 5 41-28 49 68.1
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур25 14 3 8 46-35 45 60.0
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед23 10 11 2 35-15 41 59.4
      6 Фулхэм25 11 6 8 36-31 39 52.0
      7 Ливерпуль23 10 6 7 38-28 36 52.2
      8 Брайтон энд Хоув Альбион22 10 5 7 39-29 35 53.0
      9 Брентфорд23 8 11 4 37-30 35 50.7
      10 Челси24 8 7 9 23-25 31 43.1
      11 Астон Вилла24 9 4 11 30-38 31 43.1
      12 Кристал Пэлас24 6 9 9 21-31 27 37.5
      13 Ноттингем Форест24 6 7 11 18-42 25 34.7
      14 Лестер Сити24 7 3 14 36-42 24 33.3
      15 Вулверхэмптон24 6 6 12 18-33 24 33.3
      16 Вест Хэм Юнайтед24 6 5 13 23-29 23 31.9
      17 Лидс Юнайтед24 5 7 12 29-39 22 30.6
      18
      Зона вылета
      		Эвертон24 5 6 13 17-32 21 29.2
      19
      Зона вылета
      		Борнмут24 5 6 13 22-48 21 29.2
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон24 5 3 16 19-41 18 25.0

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