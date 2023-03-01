22:51 ()
Свернуть список

Нант - Ланс 01 Марта прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
01 Марта 2023 года в 20:15 (+03:00). Кубок Франции, 1/4 финала
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
Нант
Ланс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ланс, которое состоится 01 Марта 2023 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нант
      Нант
      Ланс
      Ланс
      Главные тренеры
      ФранцияАнтуан Комбуаре
      ФранцияФранк Эз
      История личных встреч
      19.02.2023 Франция - Лига 1 Тур 24 Ланс3 : 1Нант
      18.09.2022 Франция - Лига 1 Тур 8 Нант0 : 0Ланс
      30.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 35 Ланс2 : 2Нант
      10.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Нант3 : 2Ланс
      10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Нант2 : 4Ланс
      17.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант1 : 1Ланс
      25.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Ланс1 : 1Нант
      23.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 38 Ланс1 : 0Нант
      09.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 1 Нант1 : 0Ланс
      14.04.2007 Франция - Лига 1 Тур 32 Нант0 : 0Ланс
      Турнирная таблица
      1/32 финала
      Метка
      A03
      		 Париж
      Валансьен
      		3 : 1
      A01
      		 Гренобль
      Ним
      		1 : 0
      A04
      		 Страсбург
      Анже
      		0 : 0 4 : 5
      A02
      		 По
      Монпелье
      		2 : 1
      A05
      		 Шатору
      ПСЖ
      		1 : 3
      A07
      		 Эврё
      Бастия
      		1 : 1 3 : 4
      A06
      		 Грас
      Тампонез
      		1 : 0
      A12
      		 Лион
      Метц
      		2 : 1
      A11
      		 Страсбург Кёнигсхоффен
      Клермон
      		0 : 0 4 : 3
      A08
      		 Марсель
      Йер
      		2 : 0
      A10
      		 Линас-Монлери
      Ланс
      		0 : 2
      A09
      		 Авранш
      Брест
      		0 : 2
      A13
      		 Монако
      Родез
      		2 : 2 4 : 5
      A16
      		 Плабеннек
      Ванн
      		2 : 0
      A15
      		 Вируа
      Нант
      		0 : 2
      A19
      		 Виллеруп Тиль
      Анси
      		1 : 6
      A17
      		 Гранвиль
      Ньор
      		0 : 3
      A14
      		 Ле-Пюи Фут 43
      Ницца
      		1 : 0
      A18
      		 Таон
      Амьен
      		0 : 0 4 : 2
      A20
      		 Бордо
      Ренн
      		1 : 2
      A22
      		 Ла-Шатеньере
      Лорьян
      		0 : 6
      A21
      		 Юра Суд
      Аяччо
      		1 : 2
      A24
      		 Лон-Плаж
      Реймс
      		0 : 7
      A25
      		 Шамальер
      Бурж Фут
      		0 : 0 6 : 5
      A23
      		 Бельфор
      Сен-Кантен
      		3 : 1
      A29
      		 Дюнкерк
      Осер
      		2 : 2 4 : 5
      A28
      		 Стад Понтиви
      Ле-Эрбье
      		1 : 4
      A26
      		 Обан
      Шамбери
      		1 : 3
      A30
      		 Авуэн
      Вьерзон
      		1 : 2
      A27
      		 Ланньон
      Тулуза
      		1 : 7
      A31
      		 Лилль
      Труа
      		2 : 0
      A32
      		 Пеи де Кассель
      Васкеаль
      		1 : 1 5 : 4
      1/16 финала
      Метка
      B01
      		 Марсель
      Ренн
      		1 : 0
      B02
      		 Шамбери
      Лион
      		0 : 3
      B03
      		 Плабеннек
      Гренобль
      		0 : 1
      B07
      		 Тулуза
      Аяччо
      		2 : 0
      B05
      		 Бастия
      Лорьян
      		1 : 1 1 : 4
      B06
      		 Ле-Эрбье
      Реймс
      		0 : 3
      B04
      		 Шамальер
      Париж
      		0 : 4
      B08
      		 Грас
      Родез
      		0 : 0 4 : 5
      B09
      		 Страсбург Кёнигсхоффен
      Анже
      		0 : 1
      B11
      		 Лилль
      По
      		2 : 0
      B13
      		 Ле-Пюи Фут 43
      Вьерзон
      		0 : 0 3 : 5
      B10
      		 Ньор
      Осер
      		0 : 4
      B14
      		 Бельфор
      Анси
      		1 : 1 3 : 4
      B12
      		 Таон
      Нант
      		0 : 0 2 : 4
      B15
      		 Брест
      Ланс
      		1 : 3
      B16
      		 Пеи де Кассель
      ПСЖ
      		0 : 7
      1/8 финала
      Метка
      C01
      		 Лион
      Лилль
      		2 : 2 4 : 2
      C06
      		 Анже
      Нант
      		1 : 1 2 : 4
      C04
      		 Осер
      Родез
      		2 : 3
      C02
      		 Тулуза
      Реймс
      		3 : 1
      C05
      		 Париж
      Анси
      		1 : 1 5 : 6
      C03
      		 Вьерзон
      Гренобль
      		0 : 1
      C07
      		 Марсель
      ПСЖ
      		2 : 1
      C08
      		 Лорьян
      Ланс
      		1 : 1 2 : 4
      1/4 финала
      Метка
      QF1
      		 Лион
      Гренобль
      		28.02
      QF2
      		 Нант
      Ланс
      		01.03
      QF3
      		 Тулуза
      Родез
      		01.03
      QF4
      		 Марсель
      Анси
      		01.03

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close