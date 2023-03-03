Факел - Химки 03 Марта прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
03 Марта 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
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45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Химки, которое состоится 03 Марта 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Химки
Химки
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Спартак Артурович Гогниев
История личных встреч
|15.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 0
|30.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. Тур 3
|1 : 1
|21.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 14
|0 : 3
|03.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|1 : 1
|18.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|2 : 0
|06.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 37
|1 : 3
|21.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 19
|0 : 1
|12.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 26
|0 : 0
|17.08.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 8
|2 : 0
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Мы собрали самые яркие цитаты из интервью с Дзюбой. Назвал «Зенит» командой из Рио-де-Жанейро и объяснил, почему у него не получилось в Турции. «В сборную России зовут всех подряд. Не нравится смотреть на это безволие». Огненный Дзюба0'Филин стал игроком основы в Бельгии, чья сборная ещё перед ЧМ-2022 была первой в рейтинге ФИФА. Россиянин неожиданно уехал в сильный европейский чемпионат. И заиграл там!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Факел» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|82.4
|2
|Спартак М
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|70.6
|3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|68.6
|4
|Динамо М
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|56.9
|5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|56.9
|6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|51.0
|7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|49.0
|8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|49.0
|9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|49.0
|10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|41.2
|11
|Крылья Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|39.2
|12
|Пари Нижний Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|37.3
|13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|25.5
|14
|Локомотив М
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|25.5
| 15
Зона вылета
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|23.5
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.8