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Факел - Химки 03 Марта прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
03 Марта 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Факел
Химки

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Химки, которое состоится 03 Марта 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Факел
      Воронеж
      Химки
      Химки
      Главные тренеры
      РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
      РоссияСпартак Артурович Гогниев
      История личных встреч
      15.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 13 Химки0 : 0Факел
      30.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Химки0 : 1Факел
      20.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. Тур 3 Химки1 : 1Факел
      21.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 14 Факел0 : 3Химки
      03.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Химки1 : 1Факел
      18.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Факел2 : 0Химки
      06.05.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 37 Химки1 : 3Факел
      21.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 19 Факел0 : 1Химки
      12.03.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 26 Химки0 : 0Факел
      17.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 8 Факел2 : 0Химки
      Текстовая трансляция
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      Мы собрали самые яркие цитаты из интервью с Дзюбой. Назвал «Зенит» командой из Рио-де-Жанейро и объяснил, почему у него не получилось в Турции. «В сборную России зовут всех подряд. Не нравится смотреть на это безволие». Огненный Дзюба0'Филин стал игроком основы в Бельгии, чья сборная ещё перед ЧМ-2022 была первой в рейтинге ФИФА. Россиянин неожиданно уехал в сильный европейский чемпионат. И заиграл там!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Факел» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит17 13 3 1 47-7 42 82.4
      2 Спартак М17 11 3 3 40-18 36 70.6
      3 Ростов17 10 5 2 32-23 35 68.6
      4 Динамо М17 8 5 4 33-21 29 56.9
      5 ЦСКА17 8 5 4 30-18 29 56.9
      6 Ахмат17 8 2 7 27-27 26 51.0
      7 Оренбург17 8 1 8 33-37 25 49.0
      8 Краснодар17 7 4 6 31-29 25 49.0
      9 Сочи17 7 4 6 27-32 25 49.0
      10 Урал17 6 3 8 21-28 21 41.2
      11 Крылья Советов17 5 5 7 20-25 20 39.2
      12 Пари Нижний Новгород17 5 4 8 22-29 19 37.3
      13 Факел17 1 10 6 21-33 13 25.5
      14 Локомотив М17 3 4 10 20-34 13 25.5
      15
      Зона вылета
      		Химки17 3 3 11 16-36 12 23.5
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М17 1 3 13 7-30 6 11.8

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