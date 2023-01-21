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Реал Сосьедад - Кадис 03 Марта прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
03 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 24-й тур
Реал Сосьедад
Кадис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Кадис, которое состоится 03 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Сосьедад
      Сан-Себастьян
      Кадис
      Кадис
      Главные тренеры
      ИспанияИманол Альгуасиль
      ИспанияСерхио Гонсалес
      История личных встреч
      14.08.2022 Испания - Примера Тур 1 Кадис0 : 1Реал Сосьедад
      12.05.2022 Испания - Примера Тур 36 Реал Сосьедад3 : 0Кадис
      12.09.2021 Испания - Примера Тур 4 Кадис0 : 2Реал Сосьедад
      07.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Реал Сосьедад4 : 1Кадис
      22.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Кадис0 : 1Реал Сосьедад
      Текстовая трансляция
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      Трансферы изменили «Реал Сосьедад», а он изменил баланс сил в Ла Лиге. У «Барселоны» и «Реала» появился конкурент за титул? И это совсем не топ-клуб0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона23 19 2 2 45-8 59 85.5
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид23 16 4 3 47-18 52 75.4
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад23 13 4 6 32-23 43 62.3
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М23 12 6 5 32-18 42 60.9
      5
      Лига Европы
      		Бетис23 12 4 7 32-25 40 58.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано23 9 7 7 29-25 34 49.3
      7 Вильярреал23 10 4 9 26-23 34 49.3
      8 Осасуна23 9 6 8 22-23 33 47.8
      9 Атлетик Б23 9 5 9 33-26 32 46.4
      10 Мальорка23 9 4 10 21-24 31 44.9
      11 Жирона23 8 6 9 36-35 30 43.5
      12 Эспаньол23 6 9 8 29-34 27 39.1
      13 Сельта23 7 6 10 26-34 27 39.1
      14 Альмерия23 7 4 12 28-40 25 36.2
      15 Севилья23 6 7 10 26-33 25 36.2
      16 Кадис23 6 7 10 18-35 25 36.2
      17 Вальядолид23 7 3 13 16-33 24 34.8
      18
      Зона вылета
      		Валенсия23 6 5 12 27-27 23 33.3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе23 5 7 11 20-30 22 31.9
      20
      Зона вылета
      		Эльче23 1 6 16 17-48 9 13.0

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