Реал Сосьедад - Кадис 03 Марта прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
03 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 24-й тур
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Кадис, которое состоится 03 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|14.08.2022
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 1
|12.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 36
|3 : 0
|12.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 2
|07.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 22
|4 : 1
|22.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 1
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Трансферы изменили «Реал Сосьедад», а он изменил баланс сил в Ла Лиге. У «Барселоны» и «Реала» появился конкурент за титул? И это совсем не топ-клуб0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|19
|2
|2
|45-8
|59
|85.5
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|16
|4
|3
|47-18
|52
|75.4
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|23
|13
|4
|6
|32-23
|43
|62.3
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|12
|6
|5
|32-18
|42
|60.9
| 5
Лига Европы
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|32-25
|40
|58.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|9
|7
|7
|29-25
|34
|49.3
|7
|Вильярреал
|23
|10
|4
|9
|26-23
|34
|49.3
|8
|Осасуна
|23
|9
|6
|8
|22-23
|33
|47.8
|9
|Атлетик Б
|23
|9
|5
|9
|33-26
|32
|46.4
|10
|Мальорка
|23
|9
|4
|10
|21-24
|31
|44.9
|11
|Жирона
|23
|8
|6
|9
|36-35
|30
|43.5
|12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|39.1
|13
|Сельта
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|39.1
|14
|Альмерия
|23
|7
|4
|12
|28-40
|25
|36.2
|15
|Севилья
|23
|6
|7
|10
|26-33
|25
|36.2
|16
|Кадис
|23
|6
|7
|10
|18-35
|25
|36.2
|17
|Вальядолид
|23
|7
|3
|13
|16-33
|24
|34.8
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|23
|6
|5
|12
|27-27
|23
|33.3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|23
|5
|7
|11
|20-30
|22
|31.9
| 20
Зона вылета
|Эльче
|23
|1
|6
|16
|17-48
|9
|13.0