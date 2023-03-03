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Наполи - Лацио 03 Марта прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
03 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 25-й тур
Наполи
Лацио

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лацио, которое состоится 03 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Наполи
      Неаполь
      Лацио
      Рим
      Главные тренеры
      ИталияЛучано Спаллетти
      ИталияМаурицио Сарри
      История личных встреч
      03.09.2022 Италия - Серия А Тур 5 Лацио1 : 2Наполи
      27.02.2022 Италия - Серия А Тур 27 Лацио1 : 2Наполи
      28.11.2021 Италия - Серия А Тур 14 Наполи4 : 0Лацио
      22.04.2021 Италия - Серия А Тур 32 Наполи5 : 2Лацио
      20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Лацио2 : 0Наполи
      01.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Наполи3 : 1Лацио
      21.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Наполи1 : 0Лацио
      11.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Лацио1 : 0Наполи
      20.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Наполи2 : 1Лацио
      18.08.2018 Италия - Серия А Тур 1 Лацио1 : 2Наполи
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи24 21 2 1 58-15 65 90.3
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М24 15 2 7 44-28 47 65.3
      3
      Лига чемпионов
      		Милан24 14 5 5 41-30 47 65.3
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио24 13 6 5 40-19 45 62.5
      5
      Лига Европы
      		Рома24 13 5 6 31-21 44 61.1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта24 12 5 7 42-28 41 56.9
      7 Ювентус24 15 5 4 40-19 35 -15 48.6
      8 Болонья24 10 5 9 31-33 35 48.6
      9 Удинезе24 7 10 7 33-30 31 43.1
      10 Торино24 8 7 9 26-29 31 43.1
      11 Монца24 8 5 11 28-34 29 40.3
      12 Фиорентина24 7 7 10 27-30 28 38.9
      13 Эмполи24 6 10 8 22-31 28 38.9
      14 Лечче24 6 9 9 24-27 27 37.5
      15 Сассуоло24 7 6 11 27-35 27 37.5
      16 Салернитана24 6 6 12 28-44 24 33.3
      17 Специя24 4 8 12 21-41 20 27.8
      18
      Зона вылета
      		Верона24 4 5 15 20-37 17 23.6
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе24 1 9 14 19-43 12 16.7
      20
      Зона вылета
      		Сампдория24 2 5 17 11-39 11 15.3

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