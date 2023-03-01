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Витесс - АЗ Алкмар 03 Марта прямая трансляция

Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
03 Марта 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Витесс
АЗ Алкмар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - АЗ Алкмар, которое состоится 03 Марта 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витесс
      Арнем
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Главные тренеры
      ГерманияТомас Леч
      НидерландыПаскаль Янсен
      История личных встреч
      07.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 АЗ Алкмар1 : 1Витесс
      29.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - финал АЗ Алкмар6 : 1Витесс
      26.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - финал Витесс2 : 1АЗ Алкмар
      02.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 АЗ Алкмар3 : 1Витесс
      28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Витесс0 : 0АЗ Алкмар
      07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Витесс2 : 1АЗ Алкмар
      23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 АЗ Алкмар3 : 1Витесс
      01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Витесс2 : 1АЗ Алкмар
      02.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Витесс2 : 2АЗ Алкмар
      22.01.2019 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар2 : 0Витесс
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2352
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс2349
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар2347
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2346
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2340
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2337
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2337
      8 Валвейк2332
      9 НЕК Неймеген2330
      10 Херенвен2330
      11 Гоу Эхед Иглс2326
      12 Фортуна2326
      13 Витесс2323
      14 Волендам2320
      15 Эксельсиор2320
      16
      Стыковая зона
      		Эммен2318
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2317
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2313

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