Витесс - АЗ Алкмар 03 Марта прямая трансляция
Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
03 Марта 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - АЗ Алкмар, которое состоится 03 Марта 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витесс
Арнем
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
|Томас Леч
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|07.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|1 : 1
|29.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - финал
|6 : 1
|26.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - финал
|2 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|3 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|0 : 0
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|2 : 1
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|3 : 1
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|2 : 1
|02.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|2 : 2
|22.01.2019
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|23
|52
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|23
|49
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|23
|47
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|23
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|23
|37
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|23
|37
|8
|Валвейк
|23
|32
|9
|НЕК Неймеген
|23
|30
|10
|Херенвен
|23
|30
|11
|Гоу Эхед Иглс
|23
|26
|12
|Фортуна
|23
|26
|13
|Витесс
|23
|23
|14
|Волендам
|23
|20
|15
|Эксельсиор
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|23
|13