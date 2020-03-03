Кривбасс - Колос 03 Марта прямая трансляция
Стадион: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
03 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 16-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Колос, которое состоится 03 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
|Ярослав Вишняк
История личных встреч
|23.08.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|35
|83.3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|14
|10
|3
|1
|33-12
|33
|78.6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|15
|9
|3
|3
|24-13
|30
|66.7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|28
|62.2
|5
|Александрия
|14
|7
|4
|3
|26-22
|25
|59.5
|6
|Колос
|15
|5
|5
|5
|14-18
|20
|44.4
|7
|Металлист 1925
|15
|4
|7
|4
|16-20
|19
|42.2
|8
|Кривбасс
|15
|5
|3
|7
|11-16
|18
|40.0
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|18
|40.0
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|17
|37.8
|11
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|35.6
|12
|Рух В
|14
|3
|5
|6
|17-22
|14
|33.3
|13
|Минай
|15
|3
|5
|7
|11-19
|14
|31.1
|14
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|13
|31.0
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|10-20
|11
|24.4
| 16
Зона вылета
|Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|9
|21.4