Халл Сити - Вест Бромвич Альбион 03 Марта прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
03 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 03 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Шота Арвеладзе
|Лиам Росеньор
|Стив Брюс
|Карлос Корберан
История личных встреч
|20.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|5 : 2
|05.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|0 : 2
|03.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|1 : 0
|05.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|4 : 2
|09.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|0 : 1
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|3 : 2
|03.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|1 : 0
|02.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|3 : 1
|26.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|10.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|34
|76
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|33
|64
| 3
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|34
|57
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|34
|55
| 5
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|34
|54
| 6
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|34
|54
|7
|Норвич Сити
|34
|52
|8
|Уотфорд
|34
|50
|9
|Сандерленд
|34
|49
|10
|Ковентри Сити
|34
|49
|11
|Вест Бромвич Альбион
|33
|48
|12
|Престон Норт Энд
|34
|46
|13
|Бристоль Сити
|33
|44
|14
|Рединг
|33
|44
|15
|Суонси Сити
|34
|43
|16
|Халл Сити
|34
|42
|17
|Сток Сити
|34
|40
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|34
|39
|19
|Бирмингем Сити
|34
|38
|20
|Ротерхэм Юнайтед
|34
|37
|21
|Кардифф Сити
|34
|35
| 22
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|33
|31
| 23
Зона вылета
|Блэкпул
|34
|31
| 24
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|33
|31