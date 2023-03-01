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Халл Сити - Вест Бромвич Альбион 03 Марта прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
03 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия)
Халл Сити
Вест Бромвич Альбион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 03 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Халл Сити
      Кингстон-апон-Халл
      Вест Бромвич Альбион
      Вест Бромвич
      Главные тренеры
      ГрузияШота Арвеладзе
      АнглияЛиам Росеньор
      АнглияСтив Брюс
      ИспанияКарлос Корберан
      История личных встреч
      20.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Вест Бромвич Альбион5 : 2Халл Сити
      05.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Халл Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
      03.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Вест Бромвич Альбион1 : 0Халл Сити
      05.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Вест Бромвич Альбион4 : 2Халл Сити
      09.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Халл Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
      19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Вест Бромвич Альбион3 : 2Халл Сити
      03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Халл Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
      02.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Вест Бромвич Альбион3 : 1Халл Сити
      26.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 13 Халл Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
      10.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Бромвич Альбион1 : 0Халл Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Повышение
      		Бёрнли3476
      2
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед3364
      3
      Плей-офф за повышение
      		Мидлсбро3457
      4
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс3455
      5
      Плей-офф за повышение
      		Миллуолл3454
      6
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун3454
      7 Норвич Сити3452
      8 Уотфорд3450
      9 Сандерленд3449
      10 Ковентри Сити3449
      11 Вест Бромвич Альбион3348
      12 Престон Норт Энд3446
      13 Бристоль Сити3344
      14 Рединг3344
      15 Суонси Сити3443
      16 Халл Сити3442
      17 Сток Сити3440
      18 Куинз Парк Рейнджерс3439
      19 Бирмингем Сити3438
      20 Ротерхэм Юнайтед3437
      21 Кардифф Сити3435
      22
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун3331
      23
      Зона вылета
      		Блэкпул3431
      24
      Зона вылета
      		Уиган Атлетик3331

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