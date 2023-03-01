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Зенит - Пари Нижний Новгород 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
04 Марта 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
Зенит
Пари Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Пари Нижний Новгород, которое состоится 04 Марта 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      История личных встреч
      16.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 13 Пари Нижний Новгород0 : 3Зенит
      21.06.2022 Кубок PARI Премьер Зенит1 : 1 5 : 3Пари Нижний Новгород
      21.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Пари Нижний Новгород1 : 0Зенит
      19.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Зенит5 : 1Пари Нижний Новгород
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит17 13 3 1 47-7 42 82.4
      2 Спартак М17 11 3 3 40-18 36 70.6
      3 Ростов17 10 5 2 32-23 35 68.6
      4 Динамо М17 8 5 4 33-21 29 56.9
      5 ЦСКА17 8 5 4 30-18 29 56.9
      6 Ахмат17 8 2 7 27-27 26 51.0
      7 Оренбург17 8 1 8 33-37 25 49.0
      8 Краснодар17 7 4 6 31-29 25 49.0
      9 Сочи17 7 4 6 27-32 25 49.0
      10 Урал17 6 3 8 21-28 21 41.2
      11 Крылья Советов17 5 5 7 20-25 20 39.2
      12 Пари Нижний Новгород17 5 4 8 22-29 19 37.3
      13 Факел17 1 10 6 21-33 13 25.5
      14 Локомотив М17 3 4 10 20-34 13 25.5
      15
      Зона вылета
      		Химки17 3 3 11 16-36 12 23.5
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М17 1 3 13 7-30 6 11.8

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