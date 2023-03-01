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Ростов - Локомотив М 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
04 Марта 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ростов
Локомотив М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Локомотив М, которое состоится 04 Марта 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Локомотив М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      История личных встреч
      24.07.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 2 Локомотив М2 : 2Ростов
      10.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ростов4 : 1Локомотив М
      03.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Локомотив М1 : 2Ростов
      12.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М1 : 2Ростов
      17.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Локомотив М4 : 1Ростов
      14.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М2 : 1Ростов
      14.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ростов0 : 0Локомотив М
      15.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ростов1 : 3Локомотив М
      09.02.2020 Кубок Матч Премьер Тур 3 Ростов3 : 3 4 : 5Локомотив М
      31.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Локомотив М1 : 2Ростов
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит17 13 3 1 47-7 42 82.4
      2 Спартак М17 11 3 3 40-18 36 70.6
      3 Ростов17 10 5 2 32-23 35 68.6
      4 Динамо М17 8 5 4 33-21 29 56.9
      5 ЦСКА17 8 5 4 30-18 29 56.9
      6 Ахмат17 8 2 7 27-27 26 51.0
      7 Оренбург17 8 1 8 33-37 25 49.0
      8 Краснодар17 7 4 6 31-29 25 49.0
      9 Сочи17 7 4 6 27-32 25 49.0
      10 Урал17 6 3 8 21-28 21 41.2
      11 Крылья Советов17 5 5 7 20-25 20 39.2
      12 Пари Нижний Новгород17 5 4 8 22-29 19 37.3
      13 Факел17 1 10 6 21-33 13 25.5
      14 Локомотив М17 3 4 10 20-34 13 25.5
      15
      Зона вылета
      		Химки17 3 3 11 16-36 12 23.5
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М17 1 3 13 7-30 6 11.8

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