Вулверхэмптон - Тоттенхэм Хотспур 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
04 Марта 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 04 Марта 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Хулен Лопетеги
|Антонио Конте
История личных встреч
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 0
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 2
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 2 2 : 3
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 1
|16.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 0
|27.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 1
|01.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 3
|15.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 2
|29.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 3
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|19
|3
|3
|56-23
|60
|80.0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|17
|4
|4
|64-25
|55
|73.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|68.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|14
|3
|8
|46-35
|45
|60.0
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|59.4
|6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|40-28
|39
|54.2
|7
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|52.0
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|53.0
|9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|50.7
|10
|Челси
|24
|8
|7
|9
|23-25
|31
|43.1
|11
|Астон Вилла
|24
|9
|4
|11
|30-38
|31
|43.1
|12
|Кристал Пэлас
|24
|6
|9
|9
|21-31
|27
|37.5
|13
|Ноттингем Форест
|24
|6
|7
|11
|18-42
|25
|34.7
|14
|Лестер Сити
|24
|7
|3
|14
|36-42
|24
|33.3
|15
|Вулверхэмптон
|25
|6
|6
|13
|18-35
|24
|32.0
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|6
|5
|13
|23-29
|23
|31.9
|17
|Лидс Юнайтед
|24
|5
|7
|12
|29-39
|22
|30.6
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|25
|5
|6
|14
|17-36
|21
|28.0
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|24
|5
|6
|13
|22-48
|21
|29.2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|5
|3
|16
|19-41
|18
|25.0