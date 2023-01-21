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Хетафе - Жирона 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
04 Марта 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 24-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания)
Хетафе
Жирона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Жирона, которое состоится 04 Марта 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хетафе
      Хетафе
      Жирона
      Жирона
      Главные тренеры
      ИспанияКике Санчес Флорес
      ИспанияАнхель Мичел
      История личных встреч
      22.08.2022 Испания - Примера Тур 2 Жирона3 : 1Хетафе
      05.05.2019 Испания - Примера Тур 36 Хетафе2 : 0Жирона
      21.12.2018 Испания - Примера Тур 17 Жирона1 : 1Хетафе
      29.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Хетафе1 : 1Жирона
      17.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Жирона1 : 0Хетафе
      04.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 28 Жирона5 : 1Хетафе
      25.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 7 Хетафе0 : 2Жирона
      17.12.2013 Кубок Испании 1/16 финала Хетафе4 : 1Жирона
      07.12.2013 Кубок Испании 1/16 финала Жирона1 : 1Хетафе
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона23 19 2 2 45-8 59 85.5
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид23 16 4 3 47-18 52 75.4
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад23 13 4 6 32-23 43 62.3
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М23 12 6 5 32-18 42 60.9
      5
      Лига Европы
      		Бетис23 12 4 7 32-25 40 58.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано23 9 7 7 29-25 34 49.3
      7 Вильярреал23 10 4 9 26-23 34 49.3
      8 Осасуна23 9 6 8 22-23 33 47.8
      9 Атлетик Б23 9 5 9 33-26 32 46.4
      10 Мальорка23 9 4 10 21-24 31 44.9
      11 Жирона23 8 6 9 36-35 30 43.5
      12 Эспаньол23 6 9 8 29-34 27 39.1
      13 Сельта23 7 6 10 26-34 27 39.1
      14 Альмерия23 7 4 12 28-40 25 36.2
      15 Севилья23 6 7 10 26-33 25 36.2
      16 Кадис23 6 7 10 18-35 25 36.2
      17 Вальядолид23 7 3 13 16-33 24 34.8
      18
      Зона вылета
      		Валенсия23 6 5 12 27-27 23 33.3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе23 5 7 11 20-30 22 31.9
      20
      Зона вылета
      		Эльче23 1 6 16 17-48 9 13.0

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