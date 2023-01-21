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Атлетико - Севилья 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
04 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 24-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Атлетико М
Севилья

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Севилья, которое состоится 04 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико М
      Мадрид
      Севилья
      Севилья
      Главные тренеры
      АргентинаДиего Симеоне
      АргентинаХорхе Сампаоли
      История личных встреч
      01.10.2022 Испания - Примера Тур 7 Севилья0 : 2Атлетико М
      15.05.2022 Испания - Примера Тур 37 Атлетико М1 : 1Севилья
      18.12.2021 Испания - Примера Тур 18 Севилья2 : 1Атлетико М
      04.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Севилья1 : 0Атлетико М
      12.01.2021 Испания - Примера Тур 1 Атлетико М2 : 0Севилья
      07.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Атлетико М2 : 2Севилья
      02.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Севилья1 : 1Атлетико М
      12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Атлетико М1 : 1Севилья
      06.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Севилья1 : 1Атлетико М
      25.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Севилья2 : 5Атлетико М
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона23 19 2 2 45-8 59 85.5
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид23 16 4 3 47-18 52 75.4
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад23 13 4 6 32-23 43 62.3
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М23 12 6 5 32-18 42 60.9
      5
      Лига Европы
      		Бетис23 12 4 7 32-25 40 58.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано23 9 7 7 29-25 34 49.3
      7 Вильярреал23 10 4 9 26-23 34 49.3
      8 Осасуна23 9 6 8 22-23 33 47.8
      9 Атлетик Б23 9 5 9 33-26 32 46.4
      10 Мальорка23 9 4 10 21-24 31 44.9
      11 Жирона23 8 6 9 36-35 30 43.5
      12 Эспаньол23 6 9 8 29-34 27 39.1
      13 Сельта23 7 6 10 26-34 27 39.1
      14 Альмерия23 7 4 12 28-40 25 36.2
      15 Севилья23 6 7 10 26-33 25 36.2
      16 Кадис23 6 7 10 18-35 25 36.2
      17 Вальядолид23 7 3 13 16-33 24 34.8
      18
      Зона вылета
      		Валенсия23 6 5 12 27-27 23 33.3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе23 5 7 11 20-30 22 31.9
      20
      Зона вылета
      		Эльче23 1 6 16 17-48 9 13.0

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