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Альмерия - Вильярреал 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
04 Марта 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 24-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Альмерия
Вильярреал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Вильярреал, которое состоится 04 Марта 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Альмерия
      Альмерия
      Вильярреал
      Вильярреал
      Главные тренеры
      ИспанияХоан Руби
      ИспанияЭнрике Сетьен
      История личных встреч
      23.10.2022 Испания - Примера Тур 11 Вильярреал2 : 1Альмерия
      05.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала Вильярреал8 : 0Альмерия
      01.11.2018 Кубок Испании 1/16 финала Альмерия3 : 3Вильярреал
      15.03.2015 Испания - Примера Тур 27 Альмерия0 : 0Вильярреал
      19.10.2014 Испания - Примера Тур 8 Вильярреал2 : 0Альмерия
      19.01.2014 Испания - Примера Тур 20 Вильярреал2 : 0Альмерия
      20.08.2013 Испания - Примера Тур 1 Альмерия2 : 3Вильярреал
      11.05.2011 Испания - Примера Тур 36 Альмерия0 : 0Вильярреал
      03.01.2011 Испания - Примера Тур 17 Вильярреал2 : 0Альмерия
      04.05.2010 Испания - Примера Тур 36 Альмерия4 : 2Вильярреал
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона23 19 2 2 45-8 59 85.5
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид23 16 4 3 47-18 52 75.4
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад23 13 4 6 32-23 43 62.3
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М23 12 6 5 32-18 42 60.9
      5
      Лига Европы
      		Бетис23 12 4 7 32-25 40 58.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано23 9 7 7 29-25 34 49.3
      7 Вильярреал23 10 4 9 26-23 34 49.3
      8 Осасуна23 9 6 8 22-23 33 47.8
      9 Атлетик Б23 9 5 9 33-26 32 46.4
      10 Мальорка23 9 4 10 21-24 31 44.9
      11 Жирона23 8 6 9 36-35 30 43.5
      12 Эспаньол23 6 9 8 29-34 27 39.1
      13 Сельта23 7 6 10 26-34 27 39.1
      14 Альмерия23 7 4 12 28-40 25 36.2
      15 Севилья23 6 7 10 26-33 25 36.2
      16 Кадис23 6 7 10 18-35 25 36.2
      17 Вальядолид23 7 3 13 16-33 24 34.8
      18
      Зона вылета
      		Валенсия23 6 5 12 27-27 23 33.3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе23 5 7 11 20-30 22 31.9
      20
      Зона вылета
      		Эльче23 1 6 16 17-48 9 13.0

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