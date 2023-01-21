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Портимоненсе - Спортинг 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Портиман (Портиман, Португалия), вместимость: 9544
04 Марта 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 23-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Портимоненсе
Спортинг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Спортинг, которое состоится 04 Марта 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Портиман (Портиман, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Портимоненсе
      Портиман
      Спортинг
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияПаулу Сержиу
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      История личных встреч
      10.09.2022 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг4 : 0Портимоненсе
      07.05.2022 Португалия - Примейра Тур 33 Портимоненсе2 : 3Спортинг
      30.12.2021 Португалия - Примейра Тур 16 Спортинг3 : 2Портимоненсе
      20.02.2021 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг2 : 0Портимоненсе
      04.10.2020 Португалия - Примейра Тур 3 Портимоненсе0 : 2Спортинг
      09.02.2020 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг2 : 1Портимоненсе
      21.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 3 Портимоненсе2 : 4Спортинг
      25.08.2019 Португалия - Примейра Тур 3 Портимоненсе1 : 3Спортинг
      03.03.2019 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг3 : 1Портимоненсе
      07.10.2018 Португалия - Примейра Тур 7 Портимоненсе4 : 2Спортинг
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика22 19 2 1 56-13 59 89.4
      2 Порту22 16 3 3 49-14 51 77.3
      3 Брага22 16 1 5 48-22 49 74.2
      4 Спортинг22 14 2 6 45-23 44 66.7
      5 Витория Гимарайнш22 11 4 7 21-21 37 56.1
      6 Арока22 9 6 7 26-31 33 50.0
      7 Каза Пия22 9 5 8 18-22 32 48.5
      8 Боавишта22 8 5 9 27-35 29 43.9
      9 Риу Аве22 7 6 9 21-25 27 40.9
      10 Фамаликан22 8 3 11 22-29 27 40.9
      11 Визела22 7 5 10 23-23 26 39.4
      12 Портимоненсе22 8 2 12 18-28 26 39.4
      13 Шавиш22 6 8 8 21-28 26 39.4
      14 Жил Висенте22 7 5 10 23-29 26 39.4
      15 Эшторил22 6 4 12 19-31 22 33.3
      16 Маритиму22 4 4 14 17-40 16 24.2
      17 Санта-Клара22 3 6 13 16-32 15 22.7
      18 Пасуш де Феррейра22 3 3 16 16-40 12 18.2

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