Шавиш - Порту 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
04 Марта 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 23-й тур
Главный судья: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Порту, которое состоится 04 Марта 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шавиш
Шавиш
Порту
Порту
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|08.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 2
|0 : 2
|10.09.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|3 : 0
|22.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 3
|2 : 4
|18.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 4
|14.09.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. Тур 1
|1 : 1
|11.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|5 : 0
|11.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|0 : 4
|09.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|3 : 0
|29.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|0 : 2
|19.12.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|22
|19
|2
|1
|56-13
|59
|89.4
|2
|Порту
|22
|16
|3
|3
|49-14
|51
|77.3
|3
|Брага
|22
|16
|1
|5
|48-22
|49
|74.2
|4
|Спортинг
|22
|14
|2
|6
|45-23
|44
|66.7
|5
|Витория Гимарайнш
|22
|11
|4
|7
|21-21
|37
|56.1
|6
|Арока
|22
|9
|6
|7
|26-31
|33
|50.0
|7
|Каза Пия
|22
|9
|5
|8
|18-22
|32
|48.5
|8
|Боавишта
|22
|8
|5
|9
|27-35
|29
|43.9
|9
|Риу Аве
|22
|7
|6
|9
|21-25
|27
|40.9
|10
|Фамаликан
|22
|8
|3
|11
|22-29
|27
|40.9
|11
|Визела
|22
|7
|5
|10
|23-23
|26
|39.4
|12
|Портимоненсе
|22
|8
|2
|12
|18-28
|26
|39.4
|13
|Шавиш
|22
|6
|8
|8
|21-28
|26
|39.4
|14
|Жил Висенте
|22
|7
|5
|10
|23-29
|26
|39.4
|15
|Эшторил
|22
|6
|4
|12
|19-31
|22
|33.3
|16
|Маритиму
|22
|4
|4
|14
|17-40
|16
|24.2
|17
|Санта-Клара
|22
|3
|6
|13
|16-32
|15
|22.7
|18
|Пасуш де Феррейра
|22
|3
|3
|16
|16-40
|12
|18.2