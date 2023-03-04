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Шавиш - Порту 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
04 Марта 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 23-й тур
Главный судья: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия)
Шавиш
Порту

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Порту, которое состоится 04 Марта 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шавиш
      Шавиш
      Порту
      Порту
      Главные тренеры
      ПортугалияВитор Кампелуш
      ПортугалияСержиу Консейсау
      История личных встреч
      08.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 2 Шавиш0 : 2Порту
      10.09.2022 Португалия - Примейра Тур 6 Порту3 : 0Шавиш
      22.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 3 Шавиш2 : 4Порту
      18.01.2019 Португалия - Примейра Тур 18 Шавиш1 : 4Порту
      14.09.2018 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 1 Порту1 : 1Шавиш
      11.08.2018 Португалия - Примейра Тур 1 Порту5 : 0Шавиш
      11.02.2018 Португалия - Примейра Тур 22 Шавиш0 : 4Порту
      09.09.2017 Португалия - Примейра Тур 5 Порту3 : 0Шавиш
      29.04.2017 Португалия - Примейра Тур 31 Шавиш0 : 2Порту
      19.12.2016 Португалия - Примейра Тур 14 Порту2 : 1Шавиш
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика22 19 2 1 56-13 59 89.4
      2 Порту22 16 3 3 49-14 51 77.3
      3 Брага22 16 1 5 48-22 49 74.2
      4 Спортинг22 14 2 6 45-23 44 66.7
      5 Витория Гимарайнш22 11 4 7 21-21 37 56.1
      6 Арока22 9 6 7 26-31 33 50.0
      7 Каза Пия22 9 5 8 18-22 32 48.5
      8 Боавишта22 8 5 9 27-35 29 43.9
      9 Риу Аве22 7 6 9 21-25 27 40.9
      10 Фамаликан22 8 3 11 22-29 27 40.9
      11 Визела22 7 5 10 23-23 26 39.4
      12 Портимоненсе22 8 2 12 18-28 26 39.4
      13 Шавиш22 6 8 8 21-28 26 39.4
      14 Жил Висенте22 7 5 10 23-29 26 39.4
      15 Эшторил22 6 4 12 19-31 22 33.3
      16 Маритиму22 4 4 14 17-40 16 24.2
      17 Санта-Клара22 3 6 13 16-32 15 22.7
      18 Пасуш де Феррейра22 3 3 16 16-40 12 18.2

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