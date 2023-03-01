Верес - Черноморец 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Колос (Млинов, Украина), вместимость: 3000
04 Марта 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 16-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Черноморец, которое состоится 04 Марта 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Млинов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вирт
|Роман Иосифович Григорчук
История личных встреч
|23.08.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 1
|18.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 1
|31.03.2021
|Украина - Первая лига
|Тур 19
|4 : 0
|26.09.2020
|Украина - Первая лига
|Тур 4
|1 : 0
|26.11.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|3 : 1
|19.08.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|35
|83.3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|14
|10
|3
|1
|33-12
|33
|78.6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|15
|9
|3
|3
|24-13
|30
|66.7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|28
|62.2
|5
|Александрия
|14
|7
|4
|3
|26-22
|25
|59.5
|6
|Кривбасс
|16
|6
|3
|7
|12-16
|21
|43.8
|7
|Колос
|16
|5
|5
|6
|14-19
|20
|41.7
|8
|Металлист 1925
|15
|4
|7
|4
|16-20
|19
|42.2
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|18
|40.0
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|17
|37.8
|11
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|35.6
|12
|Рух В
|14
|3
|5
|6
|17-22
|14
|33.3
|13
|Минай
|15
|3
|5
|7
|11-19
|14
|31.1
|14
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|13
|31.0
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|10-20
|11
|24.4
| 16
Зона вылета
|Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|9
|21.4