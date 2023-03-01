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Верес - Черноморец 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Колос (Млинов, Украина), вместимость: 3000
04 Марта 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 16-й тур
Верес
Черноморец

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Черноморец, которое состоится 04 Марта 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Млинов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верес
      Ровно
      Черноморец
      Одесса
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      УкраинаРоман Иосифович Григорчук
      История личных встреч
      23.08.2022 Украина - Премьер-лига Тур 1 Черноморец0 : 1Верес
      18.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 11 Черноморец0 : 1Верес
      31.03.2021 Украина - Первая лига Тур 19 Верес4 : 0Черноморец
      26.09.2020 Украина - Первая лига Тур 4 Черноморец1 : 0Верес
      26.11.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Верес3 : 1Черноморец
      19.08.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Черноморец0 : 1Верес
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-114 11 2 1 31-10 35 83.3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр14 10 3 1 33-12 33 78.6
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К15 9 3 3 24-13 30 66.7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря15 8 4 3 32-22 28 62.2
      5 Александрия14 7 4 3 26-22 25 59.5
      6 Кривбасс16 6 3 7 12-16 21 43.8
      7 Колос16 5 5 6 14-19 20 41.7
      8 Металлист 192515 4 7 4 16-20 19 42.2
      9 Ворскла15 5 3 7 18-20 18 40.0
      10 Верес15 5 2 8 17-20 17 37.8
      11 Металлист15 4 4 7 15-23 16 35.6
      12 Рух В14 3 5 6 17-22 14 33.3
      13 Минай15 3 5 7 11-19 14 31.1
      14 Ингулец14 3 4 7 12-18 13 31.0
      15
      Зона вылета
      		Черноморец15 2 5 8 10-20 11 24.4
      16
      Зона вылета
      		Львов14 2 3 9 9-21 9 21.4

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