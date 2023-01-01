Краснодар - Торпедо М 05 Марта прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
05 Марта 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Торпедо М, которое состоится 05 Марта 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|28.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 4
|17.05.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|2 : 2
|24.08.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 3
|22.02.2013
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2013
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|82.4
|2
|Спартак М
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|70.6
|3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|68.6
|4
|Динамо М
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|56.9
|5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|56.9
|6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|51.0
|7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|49.0
|8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|49.0
|9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|49.0
|10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|41.2
|11
|Крылья Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|39.2
|12
|Пари Нижний Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|37.3
|13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|25.9
|14
|Локомотив М
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|25.5
| 15
Зона вылета
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|24.1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.8