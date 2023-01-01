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Краснодар - Торпедо М 05 Марта прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
05 Марта 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Краснодар
Торпедо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Торпедо М, которое состоится 05 Марта 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      Торпедо М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      История личных встреч
      28.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 7 Торпедо М1 : 4Краснодар
      17.05.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Краснодар2 : 2Торпедо М
      24.08.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Торпедо М0 : 3Краснодар
      22.02.2013 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2013 Краснодар2 : 3Торпедо М
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит17 13 3 1 47-7 42 82.4
      2 Спартак М17 11 3 3 40-18 36 70.6
      3 Ростов17 10 5 2 32-23 35 68.6
      4 Динамо М17 8 5 4 33-21 29 56.9
      5 ЦСКА17 8 5 4 30-18 29 56.9
      6 Ахмат17 8 2 7 27-27 26 51.0
      7 Оренбург17 8 1 8 33-37 25 49.0
      8 Краснодар17 7 4 6 31-29 25 49.0
      9 Сочи17 7 4 6 27-32 25 49.0
      10 Урал17 6 3 8 21-28 21 41.2
      11 Крылья Советов17 5 5 7 20-25 20 39.2
      12 Пари Нижний Новгород17 5 4 8 22-29 19 37.3
      13 Факел18 1 11 6 22-34 14 25.9
      14 Локомотив М17 3 4 10 20-34 13 25.5
      15
      Зона вылета
      		Химки18 3 4 11 17-37 13 24.1
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М17 1 3 13 7-30 6 11.8

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