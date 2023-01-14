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Ноттингем Форест - Эвертон 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
05 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)
Ноттингем Форест
Эвертон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Эвертон, которое состоится 05 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Эвертон
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      УэльсСтивен Купер
      АнглияФрэнк Лэмпард
      АнглияШон Дайч
      История личных встреч
      20.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 3 Эвертон1 : 1Ноттингем Форест
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал25 19 3 3 56-23 60 80.0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити25 17 4 4 64-25 55 73.3
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед24 15 4 5 41-28 49 68.1
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур25 14 3 8 46-35 45 60.0
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед23 10 11 2 35-15 41 59.4
      6 Ливерпуль24 11 6 7 40-28 39 54.2
      7 Фулхэм25 11 6 8 36-31 39 52.0
      8 Брайтон энд Хоув Альбион22 10 5 7 39-29 35 53.0
      9 Брентфорд23 8 11 4 37-30 35 50.7
      10 Челси24 8 7 9 23-25 31 43.1
      11 Астон Вилла24 9 4 11 30-38 31 43.1
      12 Кристал Пэлас24 6 9 9 21-31 27 37.5
      13 Ноттингем Форест24 6 7 11 18-42 25 34.7
      14 Лестер Сити24 7 3 14 36-42 24 33.3
      15 Вулверхэмптон25 6 6 13 18-35 24 32.0
      16 Вест Хэм Юнайтед24 6 5 13 23-29 23 31.9
      17 Лидс Юнайтед24 5 7 12 29-39 22 30.6
      18
      Зона вылета
      		Эвертон25 5 6 14 17-36 21 28.0
      19
      Зона вылета
      		Борнмут24 5 6 13 22-48 21 29.2
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон24 5 3 16 19-41 18 25.0

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