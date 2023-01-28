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Вальядолид - Эспаньол 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
05 Марта 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 24-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
Вальядолид
Эспаньол

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Эспаньол, которое состоится 05 Марта 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вальядолид
      Вальядолид
      Эспаньол
      Барселона
      Главные тренеры
      ИспанияХосе Пачета
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      История личных встреч
      16.10.2022 Испания - Примера Тур 9 Эспаньол1 : 0Вальядолид
      23.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Вальядолид2 : 1Эспаньол
      29.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Эспаньол0 : 2Вальядолид
      02.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Эспаньол3 : 1Вальядолид
      26.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Вальядолид1 : 1Эспаньол
      04.05.2014 Испания - Примера Тур 36 Вальядолид1 : 0Эспаньол
      22.12.2013 Испания - Примера Тур 17 Эспаньол4 : 2Вальядолид
      03.03.2013 Испания - Примера Тур 26 Эспаньол0 : 0Вальядолид
      06.10.2012 Испания - Примера Тур 7 Вальядолид1 : 1Эспаньол
      24.03.2010 Испания - Примера Тур 28 Вальядолид0 : 0Эспаньол
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона23 19 2 2 45-8 59 85.5
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид23 16 4 3 47-18 52 75.4
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад24 13 5 6 32-23 44 61.1
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М23 12 6 5 32-18 42 60.9
      5
      Лига Европы
      		Бетис23 12 4 7 32-25 40 58.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано23 9 7 7 29-25 34 49.3
      7 Вильярреал23 10 4 9 26-23 34 49.3
      8 Осасуна23 9 6 8 22-23 33 47.8
      9 Атлетик Б23 9 5 9 33-26 32 46.4
      10 Мальорка23 9 4 10 21-24 31 44.9
      11 Жирона23 8 6 9 36-35 30 43.5
      12 Эспаньол23 6 9 8 29-34 27 39.1
      13 Сельта23 7 6 10 26-34 27 39.1
      14 Кадис24 6 8 10 18-35 26 36.1
      15 Альмерия23 7 4 12 28-40 25 36.2
      16 Севилья23 6 7 10 26-33 25 36.2
      17 Вальядолид23 7 3 13 16-33 24 34.8
      18
      Зона вылета
      		Валенсия23 6 5 12 27-27 23 33.3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе23 5 7 11 20-30 22 31.9
      20
      Зона вылета
      		Эльче23 1 6 16 17-48 9 13.0

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