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Ренн - Марсель 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
05 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Ренн
Марсель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Марсель, которое состоится 05 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ренн
      Ренн
      Марсель
      Марсель
      Главные тренеры
      ФранцияБруно Женезио
      ХорватияИгор Тудор
      История личных встреч
      20.01.2023 Кубок Франции 1/16 финала Марсель1 : 0Ренн
      18.09.2022 Франция - Лига 1 Тур 8 Марсель1 : 1Ренн
      14.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 37 Ренн2 : 0Марсель
      19.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 6 Марсель2 : 0Ренн
      10.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Марсель1 : 0Ренн
      16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Ренн2 : 1Марсель
      10.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Ренн0 : 1Марсель
      29.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Марсель1 : 1Ренн
      24.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 26 Ренн1 : 1Марсель
      26.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 3 Марсель2 : 2Ренн
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ25 19 3 3 62-23 60 80.0
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель25 16 4 5 48-25 52 69.3
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако25 15 5 5 53-34 50 66.7
      4
      Лига Европы
      		Ланс25 14 8 3 39-20 50 66.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн25 14 4 7 45-28 46 61.3
      6 Лилль25 13 5 7 45-32 44 58.7
      7 Ницца26 11 9 6 34-22 42 53.8
      8 Лорьян25 11 6 8 38-36 39 52.0
      9 Лион25 11 5 9 39-28 38 50.7
      10 Реймс25 8 13 4 33-26 37 49.3
      11 Тулуза25 9 5 11 41-45 32 42.7
      12 Клермон25 8 7 10 25-34 31 41.3
      13 Нант25 6 10 9 25-30 28 37.3
      14 Монпелье25 8 3 14 36-46 27 36.0
      15 Страсбург25 4 10 11 30-43 22 29.3
      16 Осер26 5 7 14 23-49 22 28.2
      17
      Зона вылета
      		Аяччо25 6 3 16 20-46 21 28.0
      18
      Зона вылета
      		Брест25 4 8 13 26-42 20 26.7
      19
      Зона вылета
      		Труа25 4 7 14 34-55 19 25.3
      20
      Зона вылета
      		Анже25 2 4 19 21-53 10 13.3

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