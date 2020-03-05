Тулуза - Клермон 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
05 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Клермон, которое состоится 05 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
|Филипп Монтанье
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 0
|30.01.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 22
|3 : 2
|19.09.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 4
|1 : 1
|25.10.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|19
|3
|3
|62-23
|60
|80.0
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|16
|4
|5
|48-25
|52
|69.3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|15
|5
|5
|53-34
|50
|66.7
| 4
Лига Европы
|Ланс
|25
|14
|8
|3
|39-20
|50
|66.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|25
|14
|4
|7
|45-28
|46
|61.3
|6
|Лилль
|25
|13
|5
|7
|45-32
|44
|58.7
|7
|Ницца
|26
|11
|9
|6
|34-22
|42
|53.8
|8
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|52.0
|9
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|50.7
|10
|Реймс
|25
|8
|13
|4
|33-26
|37
|49.3
|11
|Тулуза
|25
|9
|5
|11
|41-45
|32
|42.7
|12
|Клермон
|25
|8
|7
|10
|25-34
|31
|41.3
|13
|Нант
|25
|6
|10
|9
|25-30
|28
|37.3
|14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|36.0
|15
|Страсбург
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|29.3
|16
|Осер
|26
|5
|7
|14
|23-49
|22
|28.2
| 17
Зона вылета
|Аяччо
|25
|6
|3
|16
|20-46
|21
|28.0
| 18
Зона вылета
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|26.7
| 19
Зона вылета
|Труа
|25
|4
|7
|14
|34-55
|19
|25.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
|13.3