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Интер - Лечче 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
05 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 25-й тур
Интер М
Лечче

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лечче, которое состоится 05 Марта 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интер М
      Милан
      Лечче
      Лечче
      Главные тренеры
      ИталияСимоне Индзаги
      ИталияМарко Барони
      История личных встреч
      13.08.2022 Италия - Серия А Тур 1 Лечче1 : 2Интер М
      19.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Лечче1 : 1Интер М
      26.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Интер М4 : 0Лечче
      29.01.2012 Италия - Серия А Тур 20 Лечче1 : 0Интер М
      21.12.2011 Италия - Серия А Тур 1 Интер М4 : 1Лечче
      20.03.2011 Италия - Серия А Тур 30 Интер М1 : 0Лечче
      10.11.2010 Италия - Серия А Тур 11 Лечче1 : 1Интер М
      07.02.2009 Италия - Серия А Тур 23 Лечче0 : 3Интер М
      24.09.2008 Италия - Серия А Тур 4 Интер М1 : 0Лечче
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи25 21 2 2 58-16 65 86.7
      2
      Лига чемпионов
      		Лацио25 14 6 5 41-19 48 64.0
      3
      Лига чемпионов
      		Интер М24 15 2 7 44-28 47 65.3
      4
      Лига чемпионов
      		Милан24 14 5 5 41-30 47 65.3
      5
      Лига Европы
      		Рома24 13 5 6 31-21 44 61.1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта24 12 5 7 42-28 41 56.9
      7 Ювентус24 15 5 4 40-19 35 -15 48.6
      8 Болонья24 10 5 9 31-33 35 48.6
      9 Удинезе24 7 10 7 33-30 31 43.1
      10 Торино24 8 7 9 26-29 31 43.1
      11 Монца24 8 5 11 28-34 29 40.3
      12 Фиорентина24 7 7 10 27-30 28 38.9
      13 Эмполи24 6 10 8 22-31 28 38.9
      14 Лечче24 6 9 9 24-27 27 37.5
      15 Сассуоло24 7 6 11 27-35 27 37.5
      16 Салернитана24 6 6 12 28-44 24 33.3
      17 Специя24 4 8 12 21-41 20 27.8
      18
      Зона вылета
      		Верона24 4 5 15 20-37 17 23.6
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе24 1 9 14 19-43 12 16.7
      20
      Зона вылета
      		Сампдория24 2 5 17 11-39 11 15.3

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