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Байер - Герта 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
05 Марта 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 23-й тур
Байер
Герта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Герта, которое состоится 05 Марта 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Байер
      Леверкузен
      Герта
      Берлин
      Главные тренеры
      ИспанияХаби Олано Алонсо
      ГерманияСандро Шварц
      История личных встреч
      10.09.2022 Германия - Бундеслига Тур 6 Герта2 : 2Байер
      02.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 28 Байер2 : 1Герта
      07.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Герта1 : 1Байер
      21.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 26 Герта3 : 0Байер
      29.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Байер0 : 0Герта
      20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Герта2 : 0Байер
      18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Байер0 : 1Герта
      18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Герта1 : 5Байер
      22.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Байер3 : 1Герта
      10.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 22 Байер0 : 2Герта
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д23 16 1 6 47-28 49 71.0
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария22 13 7 2 64-21 46 69.7
      3
      Лига чемпионов
      		Унион22 13 4 5 35-27 43 65.2
      4
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг23 12 6 5 46-29 42 60.9
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург22 12 5 5 35-32 41 62.1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф22 11 5 6 43-31 38 57.6
      7 Вольфсбург22 9 6 7 40-29 33 50.0
      8 Майнц22 9 5 8 37-34 32 48.5
      9 Вердер22 9 3 10 34-41 30 45.5
      10 Боруссия М22 8 5 9 38-39 29 43.9
      11 Байер22 8 4 10 36-36 28 42.4
      12 Кёльн22 6 8 8 32-36 26 39.4
      13 Аугсбург22 7 3 12 26-38 24 36.4
      14 Герта22 5 5 12 27-40 20 30.3
      15 Штутгарт22 4 7 11 27-38 19 28.8
      16 Хоффенхайм22 5 4 13 29-41 19 28.8
      17
      Зона вылета
      		Бохум22 6 1 15 24-54 19 28.8
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0422 3 7 12 16-42 16 24.2

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