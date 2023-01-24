Вольфсбург - Айнтрахт 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
05 Марта 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 23-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 05 Марта 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 1
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 2
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|4 : 3
|11.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 1
|30.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 2
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 2
|22.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 1
|02.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 2
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|47-28
|49
|71.0
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|13
|7
|2
|64-21
|46
|69.7
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|22
|13
|4
|5
|35-27
|43
|65.2
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|23
|12
|6
|5
|46-29
|42
|60.9
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|22
|12
|5
|5
|35-32
|41
|62.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|22
|11
|5
|6
|43-31
|38
|57.6
|7
|Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|40-29
|33
|50.0
|8
|Майнц
|22
|9
|5
|8
|37-34
|32
|48.5
|9
|Вердер
|22
|9
|3
|10
|34-41
|30
|45.5
|10
|Боруссия М
|22
|8
|5
|9
|38-39
|29
|43.9
|11
|Байер
|22
|8
|4
|10
|36-36
|28
|42.4
|12
|Кёльн
|22
|6
|8
|8
|32-36
|26
|39.4
|13
|Аугсбург
|22
|7
|3
|12
|26-38
|24
|36.4
|14
|Герта
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|30.3
|15
|Штутгарт
|22
|4
|7
|11
|27-38
|19
|28.8
|16
|Хоффенхайм
|22
|5
|4
|13
|29-41
|19
|28.8
| 17
Зона вылета
|Бохум
|22
|6
|1
|15
|24-54
|19
|28.8
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|22
|3
|7
|12
|16-42
|16
|24.2