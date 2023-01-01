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Металлист 1925 - Шахтёр 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
05 Марта 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 16-й тур
Металлист 1925

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Шахтёр, которое состоится 05 Марта 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Украина Валерий Сергеевич Кривенцов
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
23.08.2022 Украина - Премьер-лига Тур 1 0 : 0Металлист 1925
13.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 4 2 : 0Металлист 1925

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