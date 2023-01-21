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Брентфорд - Фулхэм 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
06 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
Брентфорд
Фулхэм

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Фулхэм, которое состоится 06 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брентфорд
      Лондон
      Фулхэм
      Лондон
      Главные тренеры
      ДанияТомас Франк
      ПортугалияМарку Силва
      История личных встреч
      20.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 3 Фулхэм3 : 2Брентфорд
      01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Брентфорд3 : 0Фулхэм
      04.08.2020 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Брентфорд1 : 2 ДВФулхэм
      20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Фулхэм0 : 2Брентфорд
      14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Брентфорд1 : 0Фулхэм
      14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Фулхэм1 : 1Брентфорд
      02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Брентфорд3 : 1Фулхэм
      29.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Фулхэм1 : 1Брентфорд
      04.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Брентфорд0 : 2Фулхэм
      30.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Брентфорд3 : 0Фулхэм
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал26 20 3 3 59-25 63 80.8
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити26 18 4 4 66-25 58 74.4
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед24 15 4 5 41-28 49 68.1
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур26 14 3 9 46-36 45 57.7
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед24 10 11 3 35-17 41 56.9
      6 Ливерпуль24 11 6 7 40-28 39 54.2
      7 Фулхэм25 11 6 8 36-31 39 52.0
      8 Брайтон энд Хоув Альбион23 11 5 7 43-29 38 55.1
      9 Брентфорд23 8 11 4 37-30 35 50.7
      10 Челси25 9 7 9 24-25 34 45.3
      11 Астон Вилла25 10 4 11 31-38 34 45.3
      12 Кристал Пэлас25 6 9 10 21-32 27 36.0
      13 Вулверхэмптон26 7 6 13 19-35 27 34.6
      14 Ноттингем Форест24 6 7 11 18-42 25 34.7
      15 Лестер Сити25 7 3 15 36-43 24 32.0
      16 Вест Хэм Юнайтед25 6 5 14 23-33 23 30.7
      17 Лидс Юнайтед25 5 7 13 29-40 22 29.3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон25 5 6 14 17-36 21 28.0
      19
      Зона вылета
      		Саутгемптон25 6 3 16 20-41 21 28.0
      20
      Зона вылета
      		Борнмут25 5 6 14 24-51 21 28.0

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