Брентфорд - Фулхэм 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
06 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Фулхэм, которое состоится 06 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
|Томас Франк
|Марку Силва
История личных встреч
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 2
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|3 : 0
|04.08.2020
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 2 ДВ
|20.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|0 : 2
|14.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|1 : 0
|14.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|1 : 1
|02.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|3 : 1
|29.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|1 : 1
|04.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|0 : 2
|30.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|80.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|18
|4
|4
|66-25
|58
|74.4
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|68.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|14
|3
|9
|46-36
|45
|57.7
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|56.9
|6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|40-28
|39
|54.2
|7
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|52.0
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|11
|5
|7
|43-29
|38
|55.1
|9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|50.7
|10
|Челси
|25
|9
|7
|9
|24-25
|34
|45.3
|11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|45.3
|12
|Кристал Пэлас
|25
|6
|9
|10
|21-32
|27
|36.0
|13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|34.6
|14
|Ноттингем Форест
|24
|6
|7
|11
|18-42
|25
|34.7
|15
|Лестер Сити
|25
|7
|3
|15
|36-43
|24
|32.0
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|30.7
|17
|Лидс Юнайтед
|25
|5
|7
|13
|29-40
|22
|29.3
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|25
|5
|6
|14
|17-36
|21
|28.0
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
|28.0
| 20
Зона вылета
|Борнмут
|25
|5
|6
|14
|24-51
|21
|28.0