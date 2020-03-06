Осасуна - Сельта 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
06 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 24-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Сельта, которое состоится 06 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Эдуардо Херман Коудет
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|05.11.2022
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 2
|19.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|04.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0
|11.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 1
|05.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|19.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 23
|3 : 0
|18.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 0
|03.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|19
|2
|2
|45-8
|59
|85.5
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|16
|4
|3
|47-18
|52
|75.4
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|61.1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|32-25
|40
|58.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|51.4
|7
|Райо Вальекано
|23
|9
|7
|7
|29-25
|34
|49.3
|8
|Осасуна
|23
|9
|6
|8
|22-23
|33
|47.8
|9
|Атлетик Б
|23
|9
|5
|9
|33-26
|32
|46.4
|10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|43.1
|11
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|41.7
|12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|39.1
|13
|Сельта
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|39.1
|14
|Кадис
|24
|6
|8
|10
|18-35
|26
|36.1
|15
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|34.7
|16
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|34.7
|17
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-32
|25
|34.7
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|7
|3
|13
|16-33
|24
|34.8
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|23
|6
|5
|12
|27-27
|23
|33.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|24
|2
|6
|16
|18-48
|12
|16.7