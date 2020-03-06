06:09 ()
Свернуть список

Осасуна - Сельта 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
06 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 24-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Осасуна
Сельта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Сельта, которое состоится 06 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осасуна
      Памплона
      Сельта
      Виго
      Главные тренеры
      ИспанияХагоба Аррасате
      АргентинаЭдуардо Херман Коудет
      ПортугалияКарлуш Карвальял
      История личных встреч
      05.11.2022 Испания - Примера Тур 13 Сельта1 : 2Осасуна
      19.01.2022 Испания - Примера Тур 21 Сельта2 : 0Осасуна
      23.08.2021 Испания - Примера Тур 2 Осасуна0 : 0Сельта
      25.04.2021 Испания - Примера Тур 32 Сельта2 : 1Осасуна
      04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Осасуна2 : 0Сельта
      11.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Осасуна2 : 1Сельта
      05.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Сельта1 : 1Осасуна
      19.02.2017 Испания - Примера Тур 23 Сельта3 : 0Осасуна
      18.09.2016 Испания - Примера Тур 4 Осасуна0 : 0Сельта
      03.05.2014 Испания - Примера Тур 36 Осасуна0 : 2Сельта
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона23 19 2 2 45-8 59 85.5
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид23 16 4 3 47-18 52 75.4
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М24 13 6 5 38-19 45 62.5
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад24 13 5 6 32-23 44 61.1
      5
      Лига Европы
      		Бетис23 12 4 7 32-25 40 58.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал24 11 4 9 28-23 37 51.4
      7 Райо Вальекано23 9 7 7 29-25 34 49.3
      8 Осасуна23 9 6 8 22-23 33 47.8
      9 Атлетик Б23 9 5 9 33-26 32 46.4
      10 Мальорка24 9 4 11 21-25 31 43.1
      11 Жирона24 8 6 10 38-38 30 41.7
      12 Эспаньол23 6 9 8 29-34 27 39.1
      13 Сельта23 7 6 10 26-34 27 39.1
      14 Кадис24 6 8 10 18-35 26 36.1
      15 Альмерия24 7 4 13 28-42 25 34.7
      16 Севилья24 6 7 11 27-39 25 34.7
      17 Хетафе24 6 7 11 23-32 25 34.7
      18
      Зона вылета
      		Вальядолид23 7 3 13 16-33 24 34.8
      19
      Зона вылета
      		Валенсия23 6 5 12 27-27 23 33.3
      20
      Зона вылета
      		Эльче24 2 6 16 18-48 12 16.7

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close