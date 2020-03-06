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Торино - Болонья 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
06 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 25-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
Торино
Болонья

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Болонья, которое состоится 06 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торино
      Турин
      Болонья
      Болонья
      Главные тренеры
      ХорватияИван Юрич
      ИталияТьяго Мотта
      История личных встреч
      06.11.2022 Италия - Серия А Тур 13 Болонья2 : 1Торино
      06.03.2022 Италия - Серия А Тур 28 Болонья0 : 0Торино
      12.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Торино2 : 1Болонья
      21.04.2021 Италия - Серия А Тур 32 Болонья1 : 1Торино
      20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Торино1 : 1Болонья
      02.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Болонья1 : 1Торино
      12.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Торино1 : 0Болонья
      16.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Торино2 : 3Болонья
      21.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Болонья2 : 2Торино
      06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Торино3 : 0Болонья
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи25 21 2 2 58-16 65 86.7
      2
      Лига чемпионов
      		Лацио25 14 6 5 41-19 48 64.0
      3
      Лига чемпионов
      		Интер М24 15 2 7 44-28 47 65.3
      4
      Лига чемпионов
      		Милан25 14 5 6 42-32 47 62.7
      5
      Лига Европы
      		Рома24 13 5 6 31-21 44 61.1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта25 12 6 7 42-28 42 56.0
      7 Ювентус24 15 5 4 40-19 35 -15 48.6
      8 Болонья24 10 5 9 31-33 35 48.6
      9 Удинезе25 7 11 7 33-30 32 42.7
      10 Монца25 9 5 11 30-35 32 42.7
      11 Фиорентина25 8 7 10 29-31 31 41.3
      12 Торино24 8 7 9 26-29 31 43.1
      13 Эмполи25 6 10 9 23-33 28 37.3
      14 Лечче24 6 9 9 24-27 27 37.5
      15 Сассуоло24 7 6 11 27-35 27 37.5
      16 Салернитана24 6 6 12 28-44 24 33.3
      17 Специя24 4 8 12 21-41 20 27.8
      18
      Зона вылета
      		Верона24 4 5 15 20-37 17 23.6
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе24 1 9 14 19-43 12 16.7
      20
      Зона вылета
      		Сампдория24 2 5 17 11-39 11 15.3

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