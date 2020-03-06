Торино - Болонья 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
06 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 25-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Болонья, которое состоится 06 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 1
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 0
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 1
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 0
|16.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 3
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 2
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|21
|2
|2
|58-16
|65
|86.7
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|25
|14
|6
|5
|41-19
|48
|64.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|15
|2
|7
|44-28
|47
|65.3
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|62.7
| 5
Лига Европы
|Рома
|24
|13
|5
|6
|31-21
|44
|61.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|25
|12
|6
|7
|42-28
|42
|56.0
|7
|Ювентус
|24
|15
|5
|4
|40-19
|35
|-15
|48.6
|8
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|48.6
|9
|Удинезе
|25
|7
|11
|7
|33-30
|32
|42.7
|10
|Монца
|25
|9
|5
|11
|30-35
|32
|42.7
|11
|Фиорентина
|25
|8
|7
|10
|29-31
|31
|41.3
|12
|Торино
|24
|8
|7
|9
|26-29
|31
|43.1
|13
|Эмполи
|25
|6
|10
|9
|23-33
|28
|37.3
|14
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|37.5
|15
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|37.5
|16
|Салернитана
|24
|6
|6
|12
|28-44
|24
|33.3
|17
|Специя
|24
|4
|8
|12
|21-41
|20
|27.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|24
|4
|5
|15
|20-37
|17
|23.6
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|24
|1
|9
|14
|19-43
|12
|16.7
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|24
|2
|5
|17
|11-39
|11
|15.3