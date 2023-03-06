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Львов - Минай 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
06 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 16-й тур
Львов
Минай

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Львов - Минай, которое состоится 06 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Львов
      Львов
      Минай
      Минай
      Главные тренеры
      БеларусьОлег Анатольевич Дулуб
      УкраинаВладимир Богданович Шаран
      История личных встреч
      25.09.2022 Украина - Премьер-лига Тур 1 Минай0 : 1Львов
      26.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 9 Минай1 : 2Львов
      21.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 1 Львов1 : 0Минай
      13.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 14 Минай1 : 2Львов
      30.10.2019 Кубок Украины 1/8 финала Минай2 : 0Львов
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-115 11 3 1 33-12 36 80.0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр14 10 3 1 33-12 33 78.6
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К16 9 3 4 24-15 30 62.5
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря15 8 4 3 32-22 28 62.2
      5 Александрия15 7 5 3 28-24 26 57.8
      6 Кривбасс16 6 3 7 12-16 21 43.8
      7 Колос16 5 5 6 14-19 20 41.7
      8 Металлист 192515 4 7 4 16-20 19 42.2
      9 Ворскла15 5 3 7 18-20 18 40.0
      10 Верес16 5 2 9 18-23 17 35.4
      11 Ингулец15 4 4 7 14-18 16 35.6
      12 Металлист15 4 4 7 15-23 16 35.6
      13 Черноморец16 3 5 8 13-21 14 29.2
      14 Рух В14 3 5 6 17-22 14 33.3
      15
      Зона вылета
      		Минай15 3 5 7 11-19 14 31.1
      16
      Зона вылета
      		Львов14 2 3 9 9-21 9 21.4

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