Львов - Минай 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
06 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 16-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Львов - Минай, которое состоится 06 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Львов
Львов
Минай
Минай
Главные тренеры
|Олег Анатольевич Дулуб
|Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
|25.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 1
|26.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 2
|21.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 0
|13.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 2
|30.10.2019
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|15
|11
|3
|1
|33-12
|36
|80.0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|14
|10
|3
|1
|33-12
|33
|78.6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|16
|9
|3
|4
|24-15
|30
|62.5
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|28
|62.2
|5
|Александрия
|15
|7
|5
|3
|28-24
|26
|57.8
|6
|Кривбасс
|16
|6
|3
|7
|12-16
|21
|43.8
|7
|Колос
|16
|5
|5
|6
|14-19
|20
|41.7
|8
|Металлист 1925
|15
|4
|7
|4
|16-20
|19
|42.2
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|18
|40.0
|10
|Верес
|16
|5
|2
|9
|18-23
|17
|35.4
|11
|Ингулец
|15
|4
|4
|7
|14-18
|16
|35.6
|12
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|35.6
|13
|Черноморец
|16
|3
|5
|8
|13-21
|14
|29.2
|14
|Рух В
|14
|3
|5
|6
|17-22
|14
|33.3
| 15
Зона вылета
|Минай
|15
|3
|5
|7
|11-19
|14
|31.1
| 16
Зона вылета
|Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|9
|21.4