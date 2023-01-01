Сочи - Оренбург 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
10 Марта 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Оренбург, которое состоится 10 Марта 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Марцел Личка
История личных встреч
|01.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 11
|4 : 1
|21.10.2020
|Кубок России
|Группа 8
|1 : 1 2 : 4
|11.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|5 : 1
|16.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|21.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 34
|4 : 3
|30.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 16
|0 : 1
|06.04.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 26
|0 : 2
|13.09.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 10
|2 : 1
|23.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|0 : 1
|07.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|83.3
|2
|Спартак М
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|68.5
|3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|64.8
|4
|Динамо М
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|59.3
|5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|53.7
|6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|53.7
|7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|51.9
|8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|48.1
|9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|46.3
|10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|40.7
|11
|Крылья Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|37.0
|12
|Пари Нижний Новгород
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|35.2
|13
|Локомотив М
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|29.6
|14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|25.9
| 15
Зона вылета
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|24.1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|13.0