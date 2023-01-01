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Сочи - Оренбург 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
10 Марта 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
СочиОренбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Оренбург, которое состоится 10 Марта 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сочи
      Сочи
      Оренбург
      Оренбург
      Главные тренеры
      ТуркменистанКурбан Бекиевич Бердыев
      ЧехияМарцел Личка
      История личных встреч
      01.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 11 Оренбург4 : 1Сочи
      21.10.2020 Кубок России Группа 8 Оренбург1 : 1 2 : 4Сочи
      11.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Сочи5 : 1Оренбург
      16.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Оренбург1 : 1Сочи
      21.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 34 Оренбург4 : 3Сочи
      30.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 16 Сочи0 : 1Оренбург
      06.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион Тур 26 Сочи0 : 2Оренбург
      13.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 10 Оренбург2 : 1Сочи
      23.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Сочи0 : 1Оренбург
      07.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Оренбург2 : 1Сочи
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит18 14 3 1 50-7 45 83.3
      2 Спартак М18 11 4 3 42-20 37 68.5
      3 Ростов18 10 5 3 33-26 35 64.8
      4 Динамо М18 9 5 4 34-21 32 59.3
      5 ЦСКА18 8 5 5 30-20 29 53.7
      6 Ахмат18 9 2 7 30-28 29 53.7
      7 Сочи18 8 4 6 29-32 28 51.9
      8 Краснодар18 7 5 6 33-31 26 48.1
      9 Оренбург18 8 1 9 34-40 25 46.3
      10 Урал18 6 4 8 23-30 22 40.7
      11 Крылья Советов18 5 5 8 20-26 20 37.0
      12 Пари Нижний Новгород18 5 4 9 22-32 19 35.2
      13 Локомотив М18 4 4 10 23-35 16 29.6
      14 Факел18 1 11 6 22-34 14 25.9
      15
      Зона вылета
      		Химки18 3 4 11 17-37 13 24.1
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М18 1 4 13 9-32 7 13.0

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