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Лилль - Лион 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
10 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Лилль
Лион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лион, которое состоится 10 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лилль
      Лилль
      Лион
      Лион
      Главные тренеры
      ПортугалияПаулу Фонсека
      ФранцияЛоран Блан
      История личных встреч
      08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Лион2 : 2 4 : 2Лилль
      30.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 13 Лион1 : 0Лилль
      27.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 26 Лион0 : 1Лилль
      12.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Лилль0 : 0Лион
      25.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 34 Лион2 : 3Лилль
      01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Лилль1 : 1Лион
      08.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Лилль1 : 0Лион
      21.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Лион2 : 2 4 : 3Лилль
      03.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Лион0 : 1Лилль
      05.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 Лион2 : 2Лилль
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ26 20 3 3 66-25 63 80.8
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель26 17 4 5 49-25 55 70.5
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако26 15 6 5 55-36 51 65.4
      4
      Лига Европы
      		Ланс26 14 9 3 40-21 51 65.4
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн26 14 4 8 45-29 46 59.0
      6 Лилль26 13 6 7 46-33 45 57.7
      7 Ницца26 11 9 6 34-22 42 53.8
      8 Реймс26 9 13 4 34-26 40 51.3
      9 Лорьян26 11 7 8 38-36 40 51.3
      10 Лион26 11 6 9 39-28 39 50.0
      11 Клермон26 9 7 10 26-34 34 43.6
      12 Тулуза26 9 5 12 41-46 32 41.0
      13 Монпелье26 9 3 14 41-46 30 38.5
      14 Нант26 6 10 10 27-34 28 35.9
      15 Брест26 5 8 13 27-42 23 29.5
      16 Страсбург26 4 10 12 30-44 22 28.2
      17
      Зона вылета
      		Осер26 5 7 14 23-49 22 28.2
      18
      Зона вылета
      		Аяччо26 6 3 17 20-47 21 26.9
      19
      Зона вылета
      		Труа26 4 8 14 36-57 20 25.6
      20
      Зона вылета
      		Анже26 2 4 20 21-58 10 12.8

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