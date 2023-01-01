Порту - Эшторил 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
10 Марта 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 24-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Эшторил, которое состоится 10 Марта 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Эшторил
Эшторил
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Нелсон Александр Вериссимо
|Рикарду Соареш
История личных встреч
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|1 : 1
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|2 : 0
|08.01.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|2 : 3
|21.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 3
|09.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|4 : 0
|28.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 2
|20.08.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|1 : 0
|30.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|1 : 3
|29.08.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|2 : 0
|06.04.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|5 : 0