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Порту - Эшторил 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
10 Марта 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 24-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Порту
Эшторил

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Эшторил, которое состоится 10 Марта 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Эшторил
Эшторил
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Нелсон Александр Вериссимо
Португалия Рикарду Соареш
История личных встреч
17.09.2022 Португалия - Примейра Тур 7 Эшторил1 : 1Порту
14.05.2022 Португалия - Примейра Тур 34 Порту2 : 0Эшторил
08.01.2022 Португалия - Примейра Тур 17 Эшторил2 : 3Порту
21.02.2018 Португалия - Примейра Тур 18 Эшторил1 : 3Порту
09.08.2017 Португалия - Примейра Тур 1 Порту4 : 0Эшторил
28.01.2017 Португалия - Примейра Тур 19 Эшторил1 : 2Порту
20.08.2016 Португалия - Примейра Тур 2 Порту1 : 0Эшторил
30.01.2016 Португалия - Примейра Тур 20 Эшторил1 : 3Порту
29.08.2015 Португалия - Примейра Тур 3 Порту2 : 0Эшторил
06.04.2015 Португалия - Примейра Тур 27 Порту5 : 0Эшторил

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