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Сток Сити - Блэкберн Роверс 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383
10 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия)
Сток Сити
Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 10 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Северная Ирландия Майкл О'Нил
Англия Дин Холден
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
Дания Йон-Даль Томассон
История личных встреч
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Блэкберн Роверс0 : 1Сток Сити
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Блэкберн Роверс0 : 1Сток Сити
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Сток Сити0 : 1Блэкберн Роверс
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Блэкберн Роверс1 : 1Сток Сити
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Сток Сити1 : 0Блэкберн Роверс
26.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Блэкберн Роверс0 : 0Сток Сити
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Сток Сити1 : 2Блэкберн Роверс
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Блэкберн Роверс0 : 1Сток Сити
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Сток Сити2 : 3Блэкберн Роверс
14.02.2015 Кубок Англии 1/8 финала Блэкберн Роверс4 : 1Сток Сити

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