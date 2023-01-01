Сток Сити - Блэкберн Роверс 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383
10 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 10 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Дин Холден
|Алекс Фрэнсис Нил
|Йон-Даль Томассон
История личных встреч
|27.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|0 : 1
|18.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|0 : 1
|27.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|0 : 1
|16.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|1 : 1
|19.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|1 : 0
|26.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|0 : 0
|30.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|1 : 2
|06.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|0 : 1
|22.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|2 : 3
|14.02.2015
|Кубок Англии
|1/8 финала
|4 : 1