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Торпедо М - Урал 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
11 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
Торпедо М
Урал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Урал, которое состоится 11 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо М
      Москва
      Урал
      Екатеринбург
      Главные тренеры
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      История личных встреч
      26.11.2022 Фонбет Кубок России Группа D Торпедо М1 : 2Урал
      28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа D Урал1 : 0Торпедо М
      11.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 9 Урал2 : 0Торпедо М
      23.05.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Торпедо М3 : 1Урал
      16.08.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Урал0 : 2Торпедо М
      19.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Торпедо М2 : 3Урал
      13.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 6 Урал3 : 0Торпедо М
      29.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 49 Торпедо М2 : 6Урал
      27.03.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 42 Урал2 : 0Торпедо М
      01.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Торпедо М0 : 1Урал
      Текстовая трансляция
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      Более трёх десятков игроков дебютировали за новые команды в чемпионате России. В этом тексте – статистика и первые впечатления о новичках. Как сыграли новички в первом весеннем туре РПЛ. Поразил не только Дзюба!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Торпедо» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит18 14 3 1 50-7 45 83.3
      2 Спартак М18 11 4 3 42-20 37 68.5
      3 Ростов18 10 5 3 33-26 35 64.8
      4 Динамо М18 9 5 4 34-21 32 59.3
      5 ЦСКА18 8 5 5 30-20 29 53.7
      6 Ахмат18 9 2 7 30-28 29 53.7
      7 Оренбург19 9 1 9 38-40 28 49.1
      8 Сочи19 8 4 7 29-36 28 49.1
      9 Краснодар18 7 5 6 33-31 26 48.1
      10 Урал18 6 4 8 23-30 22 40.7
      11 Крылья Советов18 5 5 8 20-26 20 37.0
      12 Пари Нижний Новгород18 5 4 9 22-32 19 35.2
      13 Локомотив М18 4 4 10 23-35 16 29.6
      14 Факел18 1 11 6 22-34 14 25.9
      15
      Зона вылета
      		Химки18 3 4 11 17-37 13 24.1
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М18 1 4 13 9-32 7 13.0

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