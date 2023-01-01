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Спартак М - Факел 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
11 Марта 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Спартак М
Факел

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Факел, которое состоится 11 Марта 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Факел
      Воронеж
      Главные тренеры
      ИспанияГильермо Абаскаль
      РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
      История личных встреч
      19.10.2022 Фонбет Кубок России Группа B Факел1 : 2Спартак М
      15.09.2022 Фонбет Кубок России Группа B Спартак М3 : 0Факел
      27.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 7 Факел1 : 4Спартак М
      18.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 Тур 22 Факел0 : 5Спартак М
      05.05.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 Тур 8 Спартак М3 : 0Факел
      05.08.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 Тур 20 Факел1 : 0Спартак М
      30.04.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 Тур 6 Спартак М3 : 1Факел
      24.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 Тур 31 Спартак М4 : 2Факел
      18.06.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 Тур 14 Факел0 : 1Спартак М
      Текстовая трансляция
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      Разбираемся в успехе «Урала» и проблемах «Спартака». «Спартак» остановили не судьи, а смелый ход Гончаренко. Матч вскрыл проблемы Абаскаля0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Спартак» — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит18 14 3 1 50-7 45 83.3
      2 Спартак М18 11 4 3 42-20 37 68.5
      3 Ростов18 10 5 3 33-26 35 64.8
      4 Динамо М18 9 5 4 34-21 32 59.3
      5 ЦСКА18 8 5 5 30-20 29 53.7
      6 Ахмат18 9 2 7 30-28 29 53.7
      7 Оренбург19 9 1 9 38-40 28 49.1
      8 Сочи19 8 4 7 29-36 28 49.1
      9 Краснодар18 7 5 6 33-31 26 48.1
      10 Урал18 6 4 8 23-30 22 40.7
      11 Крылья Советов18 5 5 8 20-26 20 37.0
      12 Пари Нижний Новгород18 5 4 9 22-32 19 35.2
      13 Локомотив М18 4 4 10 23-35 16 29.6
      14 Факел18 1 11 6 22-34 14 25.9
      15
      Зона вылета
      		Химки18 3 4 11 17-37 13 24.1
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М18 1 4 13 9-32 7 13.0

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