Спартак М - Факел 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
11 Марта 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Факел, которое состоится 11 Марта 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|19.10.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 2
|15.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|27.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 4
|18.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|Тур 22
|0 : 5
|05.05.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|Тур 8
|3 : 0
|05.08.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|Тур 20
|1 : 0
|30.04.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|Тур 6
|3 : 1
|24.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|Тур 31
|4 : 2
|18.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|Тур 14
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Разбираемся в успехе «Урала» и проблемах «Спартака». «Спартак» остановили не судьи, а смелый ход Гончаренко. Матч вскрыл проблемы Абаскаля0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Спартак» — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|83.3
|2
|Спартак М
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|68.5
|3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|64.8
|4
|Динамо М
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|59.3
|5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|53.7
|6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|53.7
|7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|49.1
|8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|49.1
|9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|48.1
|10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|40.7
|11
|Крылья Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|37.0
|12
|Пари Нижний Новгород
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|35.2
|13
|Локомотив М
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|29.6
|14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|25.9
| 15
Зона вылета
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|24.1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|13.0