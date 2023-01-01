Ахмат - Локомотив 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
11 Марта 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Локомотив М, которое состоится 11 Марта 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|04.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 2
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 3
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|2 : 3
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 0
|18.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 2
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 3
|29.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 0
|18.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Более трёх десятков игроков дебютировали за новые команды в чемпионате России. В этом тексте – статистика и первые впечатления о новичках. Как сыграли новички в первом весеннем туре РПЛ. Поразил не только Дзюба!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|83.3
|2
|Спартак М
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|68.5
|3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|64.8
|4
|Динамо М
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|59.3
|5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|53.7
|6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|53.7
|7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|49.1
|8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|49.1
|9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|48.1
|10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|40.7
|11
|Крылья Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|37.0
|12
|Пари Нижний Новгород
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|35.2
|13
|Локомотив М
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|29.6
|14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|25.9
| 15
Зона вылета
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|24.1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|13.0