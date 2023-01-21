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Кристал Пэлас - Манчестер Сити 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
11 Марта 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Кристал Пэлас
Манчестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Сити, которое состоится 11 Марта 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Манчестер Сити
      Манчестер
      Главные тренеры
      ФранцияПатрик Виейра
      ИспанияХосеп Гвардиола
      История личных встреч
      27.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 4 Манчестер Сити4 : 2Кристал Пэлас
      14.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 29 Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Сити
      30.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Сити0 : 2Кристал Пэлас
      01.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Сити
      17.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Манчестер Сити4 : 0Кристал Пэлас
      18.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Манчестер Сити2 : 2Кристал Пэлас
      19.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Сити
      14.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас1 : 3Манчестер Сити
      22.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Манчестер Сити2 : 3Кристал Пэлас
      31.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал26 20 3 3 59-25 63 80.8
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити26 18 4 4 66-25 58 74.4
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед25 15 4 6 41-35 49 65.3
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур26 14 3 9 46-36 45 57.7
      5
      Лига Европы
      		Ливерпуль25 12 6 7 47-28 42 56.0
      6 Ньюкасл Юнайтед24 10 11 3 35-17 41 56.9
      7 Фулхэм26 11 6 9 38-34 39 50.0
      8 Брайтон энд Хоув Альбион23 11 5 7 43-29 38 55.1
      9 Брентфорд24 9 11 4 40-32 38 52.8
      10 Челси25 9 7 9 24-25 34 45.3
      11 Астон Вилла25 10 4 11 31-38 34 45.3
      12 Кристал Пэлас25 6 9 10 21-32 27 36.0
      13 Вулверхэмптон26 7 6 13 19-35 27 34.6
      14 Ноттингем Форест25 6 8 11 20-44 26 34.7
      15 Лестер Сити25 7 3 15 36-43 24 32.0
      16 Вест Хэм Юнайтед25 6 5 14 23-33 23 30.7
      17 Лидс Юнайтед25 5 7 13 29-40 22 29.3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон26 5 7 14 19-38 22 28.2
      19
      Зона вылета
      		Саутгемптон25 6 3 16 20-41 21 28.0
      20
      Зона вылета
      		Борнмут25 5 6 14 24-51 21 28.0

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