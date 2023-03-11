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Лестер - Челси 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
11 Марта 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Лестер Сити
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Челси, которое состоится 11 Марта 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лестер Сити
      Лестер
      Челси
      Лондон
      Главные тренеры
      Северная ИрландияБрендан Роджерс
      АнглияГрэм Поттер
      История личных встреч
      27.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 4 Челси2 : 1Лестер Сити
      19.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси1 : 1Лестер Сити
      20.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити0 : 3Челси
      18.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 37 Челси2 : 1Лестер Сити
      15.05.2021 Кубок Англии Финал Челси0 : 1Лестер Сити
      19.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Лестер Сити2 : 0Челси
      28.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити0 : 1Челси
      01.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Лестер Сити2 : 2Челси
      18.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Челси1 : 1Лестер Сити
      12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Лестер Сити0 : 0Челси
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал26 20 3 3 59-25 63 80.8
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити26 18 4 4 66-25 58 74.4
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед25 15 4 6 41-35 49 65.3
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур26 14 3 9 46-36 45 57.7
      5
      Лига Европы
      		Ливерпуль25 12 6 7 47-28 42 56.0
      6 Ньюкасл Юнайтед24 10 11 3 35-17 41 56.9
      7 Фулхэм26 11 6 9 38-34 39 50.0
      8 Брайтон энд Хоув Альбион23 11 5 7 43-29 38 55.1
      9 Брентфорд24 9 11 4 40-32 38 52.8
      10 Челси25 9 7 9 24-25 34 45.3
      11 Астон Вилла25 10 4 11 31-38 34 45.3
      12 Кристал Пэлас25 6 9 10 21-32 27 36.0
      13 Вулверхэмптон26 7 6 13 19-35 27 34.6
      14 Ноттингем Форест25 6 8 11 20-44 26 34.7
      15 Лестер Сити25 7 3 15 36-43 24 32.0
      16 Вест Хэм Юнайтед25 6 5 14 23-33 23 30.7
      17 Лидс Юнайтед25 5 7 13 29-40 22 29.3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон26 5 7 14 19-38 22 28.2
      19
      Зона вылета
      		Саутгемптон25 6 3 16 20-41 21 28.0
      20
      Зона вылета
      		Борнмут25 5 6 14 24-51 21 28.0

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