Эвертон - Брентфорд 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
11 Марта 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брентфорд, которое состоится 11 Марта 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Фрэнк Лэмпард
|Шон Дайч
|Томас Франк
История личных встреч
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 3
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|80.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|18
|4
|4
|66-25
|58
|74.4
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|15
|4
|6
|41-35
|49
|65.3
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|14
|3
|9
|46-36
|45
|57.7
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|25
|12
|6
|7
|47-28
|42
|56.0
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|56.9
|7
|Фулхэм
|26
|11
|6
|9
|38-34
|39
|50.0
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|11
|5
|7
|43-29
|38
|55.1
|9
|Брентфорд
|24
|9
|11
|4
|40-32
|38
|52.8
|10
|Челси
|25
|9
|7
|9
|24-25
|34
|45.3
|11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|45.3
|12
|Кристал Пэлас
|25
|6
|9
|10
|21-32
|27
|36.0
|13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|34.6
|14
|Ноттингем Форест
|25
|6
|8
|11
|20-44
|26
|34.7
|15
|Лестер Сити
|25
|7
|3
|15
|36-43
|24
|32.0
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|30.7
|17
|Лидс Юнайтед
|25
|5
|7
|13
|29-40
|22
|29.3
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|26
|5
|7
|14
|19-38
|22
|28.2
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
|28.0
| 20
Зона вылета
|Борнмут
|25
|5
|6
|14
|24-51
|21
|28.0