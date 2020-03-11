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Эмполи - Удинезе 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
11 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 26-й тур
Главный судья: Франческо Коссо (Италия)
Эмполи
Удинезе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Удинезе, которое состоится 11 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эмполи
      Эмполи
      Удинезе
      Удине
      Главные тренеры
      ИталияПаоло Дзанетти
      ИталияАндреа Соттиль
      История личных встреч
      04.01.2023 Италия - Серия А Тур 16 Удинезе1 : 1Эмполи
      16.04.2022 Италия - Серия А Тур 33 Удинезе4 : 1Эмполи
      06.12.2021 Италия - Серия А Тур 16 Эмполи3 : 1Удинезе
      07.04.2019 Италия - Серия А Тур 31 Удинезе3 : 2Эмполи
      11.11.2018 Италия - Серия А Тур 12 Эмполи2 : 1Удинезе
      22.01.2017 Италия - Серия А Тур 21 Эмполи1 : 0Удинезе
      28.08.2016 Италия - Серия А Тур 2 Удинезе2 : 0Эмполи
      03.02.2016 Италия - Серия А Тур 23 Эмполи1 : 1Удинезе
      19.09.2015 Италия - Серия А Тур 4 Удинезе1 : 2Эмполи
      26.01.2015 Италия - Серия А Тур 20 Эмполи1 : 2Удинезе
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи25 21 2 2 58-16 65 86.7
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М26 16 2 8 47-30 50 64.1
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио25 14 6 5 41-19 48 64.0
      4
      Лига чемпионов
      		Рома25 14 5 6 32-21 47 62.7
      5
      Лига Европы
      		Милан25 14 5 6 42-32 47 62.7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта25 12 6 7 42-28 42 56.0
      7 Ювентус25 15 5 5 40-20 35 -15 46.7
      8 Болонья25 10 5 10 31-34 35 46.7
      9 Торино25 9 7 9 27-29 34 45.3
      10 Удинезе25 7 11 7 33-30 32 42.7
      11 Монца25 9 5 11 30-35 32 42.7
      12 Фиорентина25 8 7 10 29-31 31 41.3
      13 Сассуоло25 8 6 11 30-37 30 40.0
      14 Эмполи25 6 10 9 23-33 28 37.3
      15 Лечче25 6 9 10 24-29 27 36.0
      16 Салернитана25 6 7 12 28-44 25 33.3
      17 Специя26 5 9 12 23-42 24 30.8
      18
      Зона вылета
      		Верона25 4 6 15 20-37 18 24.0
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе25 1 9 15 21-46 12 16.0
      20
      Зона вылета
      		Сампдория25 2 6 17 11-39 12 16.0

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