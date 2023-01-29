Наполи - Аталанта 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
11 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 26-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Аталанта, которое состоится 11 Марта 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|05.11.2022
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 2
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 3
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 3
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|4 : 2
|10.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 1
|03.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|4 : 1
|02.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 0
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 2
|22.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|21
|2
|2
|58-16
|65
|86.7
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|64.1
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|25
|14
|6
|5
|41-19
|48
|64.0
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|14
|5
|6
|32-21
|47
|62.7
| 5
Лига Европы
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|62.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|25
|12
|6
|7
|42-28
|42
|56.0
|7
|Ювентус
|25
|15
|5
|5
|40-20
|35
|-15
|46.7
|8
|Болонья
|25
|10
|5
|10
|31-34
|35
|46.7
|9
|Торино
|25
|9
|7
|9
|27-29
|34
|45.3
|10
|Удинезе
|25
|7
|11
|7
|33-30
|32
|42.7
|11
|Монца
|25
|9
|5
|11
|30-35
|32
|42.7
|12
|Фиорентина
|25
|8
|7
|10
|29-31
|31
|41.3
|13
|Сассуоло
|25
|8
|6
|11
|30-37
|30
|40.0
|14
|Эмполи
|25
|6
|10
|9
|23-33
|28
|37.3
|15
|Лечче
|25
|6
|9
|10
|24-29
|27
|36.0
|16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|33.3
|17
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23-42
|24
|30.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|24.0
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|25
|1
|9
|15
|21-46
|12
|16.0
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
|12
|16.0