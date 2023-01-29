Болонья - Лацио 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
11 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 26-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Лацио, которое состоится 11 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|19.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|14.08.2022
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 1
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 25
|3 : 0
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 7
|3 : 0
|27.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 0
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
|29.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 2
|20.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 37
|3 : 3
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|21
|2
|2
|58-16
|65
|86.7
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|64.1
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|25
|14
|6
|5
|41-19
|48
|64.0
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|14
|5
|6
|32-21
|47
|62.7
| 5
Лига Европы
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|62.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|25
|12
|6
|7
|42-28
|42
|56.0
|7
|Ювентус
|25
|15
|5
|5
|40-20
|35
|-15
|46.7
|8
|Болонья
|25
|10
|5
|10
|31-34
|35
|46.7
|9
|Торино
|25
|9
|7
|9
|27-29
|34
|45.3
|10
|Удинезе
|25
|7
|11
|7
|33-30
|32
|42.7
|11
|Монца
|25
|9
|5
|11
|30-35
|32
|42.7
|12
|Фиорентина
|25
|8
|7
|10
|29-31
|31
|41.3
|13
|Сассуоло
|25
|8
|6
|11
|30-37
|30
|40.0
|14
|Эмполи
|25
|6
|10
|9
|23-33
|28
|37.3
|15
|Лечче
|25
|6
|9
|10
|24-29
|27
|36.0
|16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|33.3
|17
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23-42
|24
|30.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|24.0
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|25
|1
|9
|15
|21-46
|12
|16.0
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
|12
|16.0