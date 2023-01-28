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РБ Лейпциг - Боруссия М 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
11 Марта 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия)
РБ Лейпциг
Боруссия М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия М, которое состоится 11 Марта 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      РБ Лейпциг
      Лейпциг
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Главные тренеры
      ГерманияМарко Розе
      ГерманияДаниэль Фарке
      История личных встреч
      17.09.2022 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия М3 : 0РБ Лейпциг
      02.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия М3 : 1РБ Лейпциг
      11.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 РБ Лейпциг4 : 1Боруссия М
      27.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 23 РБ Лейпциг3 : 2Боруссия М
      31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Боруссия М1 : 0РБ Лейпциг
      01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 РБ Лейпциг2 : 2Боруссия М
      30.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия М1 : 3РБ Лейпциг
      20.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Боруссия М1 : 2РБ Лейпциг
      02.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 РБ Лейпциг2 : 0Боруссия М
      03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия М0 : 1РБ Лейпциг
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария23 14 7 2 66-22 49 71.0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д23 16 1 6 47-28 49 71.0
      3
      Лига чемпионов
      		Унион23 13 5 5 35-27 44 63.8
      4
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг23 12 6 5 46-29 42 60.9
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург23 12 6 5 35-32 42 60.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф23 11 6 6 45-33 39 56.5
      7 Майнц23 10 5 8 38-34 35 50.7
      8 Вольфсбург23 9 7 7 42-31 34 49.3
      9 Байер23 9 4 10 40-37 31 44.9
      10 Боруссия М23 8 6 9 38-39 30 43.5
      11 Вердер23 9 3 11 35-43 30 43.5
      12 Кёльн24 6 9 9 32-38 27 37.5
      13 Аугсбург23 8 3 12 28-39 27 39.1
      14 Бохум24 7 1 16 26-56 22 30.6
      15 Герта23 5 5 13 28-44 20 29.0
      16 Штутгарт23 4 7 12 28-40 19 27.5
      17
      Зона вылета
      		Хоффенхайм23 5 4 14 29-42 19 27.5
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0423 4 7 12 18-42 19 27.5

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