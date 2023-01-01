АЗ Алкмар - Гронинген 11 Марта прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
11 Марта 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Гронинген, которое состоится 11 Марта 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Гронинген
Гронинген
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Франк Вормут
История личных встреч
|01.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|1 : 4
|21.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|1 : 0
|24.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|2 : 0
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|0 : 0
|06.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|1 : 2
|18.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|0 : 0
|30.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|1 : 0
|23.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|1 : 3
|18.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|3 : 2
|15.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|55
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|24
|52
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|24
|50
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|24
|49
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|24
|40
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|37
|8
|Валвейк
|24
|32
|9
|Херенвен
|24
|31
|10
|НЕК Неймеген
|24
|30
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|13
|Витесс
|24
|23
|14
|Волендам
|24
|23
|15
|Эксельсиор
|24
|20
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|24
|18
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|24
|16