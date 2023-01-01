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АЗ Алкмар - Гронинген 11 Марта прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
11 Марта 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
АЗ Алкмар
Гронинген

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Гронинген, которое состоится 11 Марта 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Гронинген
      Гронинген
      Главные тренеры
      НидерландыПаскаль Янсен
      ГерманияФранк Вормут
      История личных встреч
      01.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Гронинген1 : 4АЗ Алкмар
      21.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 АЗ Алкмар1 : 0Гронинген
      24.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Гронинген2 : 0АЗ Алкмар
      13.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Гронинген0 : 0АЗ Алкмар
      06.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 АЗ Алкмар1 : 2Гронинген
      18.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 АЗ Алкмар0 : 0Гронинген
      30.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 АЗ Алкмар1 : 0Гронинген
      23.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Гронинген1 : 3АЗ Алкмар
      18.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 АЗ Алкмар3 : 2Гронинген
      15.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Гронинген1 : 1АЗ Алкмар
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2455
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс2452
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар2450
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2449
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2441
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2440
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2437
      8 Валвейк2432
      9 Херенвен2431
      10 НЕК Неймеген2430
      11 Фортуна2429
      12 Гоу Эхед Иглс2426
      13 Витесс2423
      14 Волендам2423
      15 Эксельсиор2420
      16
      Стыковая зона
      		Эммен2418
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2417
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2416

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