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Минай - Александрия 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
11 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 17-й тур
Минай
Александрия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Александрия, которое состоится 11 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Минай
      Минай
      Александрия
      Александрия
      Главные тренеры
      УкраинаВладимир Богданович Шаран
      УкраинаЮрий Владимирович Гура
      УкраинаРуслан Петрович Ротань
      История личных встреч
      29.08.2022 Украина - Премьер-лига Тур 2 Александрия2 : 1Минай
      05.12.2021 Украина - Премьер-лига Тур 17 Александрия3 : 0Минай
      31.07.2021 Украина - Премьер-лига Тур 2 Минай1 : 0Александрия
      20.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Александрия3 : 0Минай
      02.12.2020 Кубок Украины 1/8 финала Александрия3 : 0Минай
      13.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 2 Минай1 : 0Александрия
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-115 11 3 1 33-12 36 80.0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр15 11 3 1 40-12 36 80.0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря16 9 4 3 35-24 31 64.6
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К16 9 3 4 24-15 30 62.5
      5 Александрия15 7 5 3 28-24 26 57.8
      6 Кривбасс16 6 3 7 12-16 21 43.8
      7 Колос16 5 5 6 14-19 20 41.7
      8 Металлист 192516 4 7 5 16-27 19 39.6
      9 Ворскла16 5 3 8 20-23 18 37.5
      10 Рух В15 4 5 6 19-23 17 37.8
      11 Верес16 5 2 9 18-23 17 35.4
      12 Ингулец15 4 4 7 14-18 16 35.6
      13 Металлист16 4 4 8 16-25 16 33.3
      14 Черноморец16 3 5 8 13-21 14 29.2
      15
      Зона вылета
      		Минай16 3 5 8 11-20 14 29.2
      16
      Зона вылета
      		Львов15 3 3 9 10-21 12 26.7

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