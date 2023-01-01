Минай - Александрия 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
11 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 17-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Александрия, которое состоится 11 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минай
Минай
Александрия
Александрия
Главные тренеры
|Владимир Богданович Шаран
|Юрий Владимирович Гура
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|29.08.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 1
|05.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 0
|31.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 0
|20.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 0
|02.12.2020
|Кубок Украины
|1/8 финала
|3 : 0
|13.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|15
|11
|3
|1
|33-12
|36
|80.0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|15
|11
|3
|1
|40-12
|36
|80.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|16
|9
|4
|3
|35-24
|31
|64.6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|16
|9
|3
|4
|24-15
|30
|62.5
|5
|Александрия
|15
|7
|5
|3
|28-24
|26
|57.8
|6
|Кривбасс
|16
|6
|3
|7
|12-16
|21
|43.8
|7
|Колос
|16
|5
|5
|6
|14-19
|20
|41.7
|8
|Металлист 1925
|16
|4
|7
|5
|16-27
|19
|39.6
|9
|Ворскла
|16
|5
|3
|8
|20-23
|18
|37.5
|10
|Рух В
|15
|4
|5
|6
|19-23
|17
|37.8
|11
|Верес
|16
|5
|2
|9
|18-23
|17
|35.4
|12
|Ингулец
|15
|4
|4
|7
|14-18
|16
|35.6
|13
|Металлист
|16
|4
|4
|8
|16-25
|16
|33.3
|14
|Черноморец
|16
|3
|5
|8
|13-21
|14
|29.2
| 15
Зона вылета
|Минай
|16
|3
|5
|8
|11-20
|14
|29.2
| 16
Зона вылета
|Львов
|15
|3
|3
|9
|10-21
|12
|26.7