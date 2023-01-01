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Черноморец - Металлист 1925 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
11 Марта 2023 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 17-й тур
Черноморец
Металлист 1925

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Металлист 1925, которое состоится 11 Марта 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Черноморец
      Одесса
      Металлист 1925
      Харьков
      Главные тренеры
      УкраинаРоман Иосифович Григорчук
      УкраинаВалерий Сергеевич Кривенцов
      История личных встреч
      27.08.2022 Украина - Премьер-лига Тур 2 Металлист 19250 : 0Черноморец
      12.12.2021 Украина - Премьер-лига Тур 18 Черноморец2 : 1Металлист 1925
      06.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 3 Металлист 19253 : 2Черноморец
      27.05.2021 Украина - Первая лига Тур 28 Металлист 19250 : 1Черноморец
      15.11.2020 Украина - Первая лига Тур 13 Черноморец2 : 0Металлист 1925
      03.08.2020 Украина - Первая лига Тур 28 Металлист 19250 : 0Черноморец
      12.10.2019 Украина - Первая лига Тур 13 Черноморец0 : 0Металлист 1925
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-115 11 3 1 33-12 36 80.0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр15 11 3 1 40-12 36 80.0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря16 9 4 3 35-24 31 64.6
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К16 9 3 4 24-15 30 62.5
      5 Александрия15 7 5 3 28-24 26 57.8
      6 Кривбасс16 6 3 7 12-16 21 43.8
      7 Колос16 5 5 6 14-19 20 41.7
      8 Металлист 192516 4 7 5 16-27 19 39.6
      9 Ворскла16 5 3 8 20-23 18 37.5
      10 Рух В15 4 5 6 19-23 17 37.8
      11 Верес16 5 2 9 18-23 17 35.4
      12 Ингулец15 4 4 7 14-18 16 35.6
      13 Металлист16 4 4 8 16-25 16 33.3
      14 Черноморец16 3 5 8 13-21 14 29.2
      15
      Зона вылета
      		Минай16 3 5 8 11-20 14 29.2
      16
      Зона вылета
      		Львов15 3 3 9 10-21 12 26.7

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